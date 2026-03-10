’ایرانی قیادت اورعوام کے ساتھ کھڑے ہیں‘: وزیراعظم کا مجتبیٰ خامنہ ای کو پیغام

شہباز شریف نے ایران کے برادرعوام اور وسیع ترامت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اور دعاؤں کا اظہار کیا۔
ویب ڈیسک
شائع 10 مارچ 2026 07:16pm
پاکستان

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے رہبر معظم مجتبیٰ خامنہ ای کوخط لکھا ہے، جس میں ان کے والد سپریم لیڈرآیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور انہیں سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی گئی ہے۔

منگل کو لکھے گئے خط میں وزیراعظم نے ایران کے برادرعوام اور وسیع ترامت مسلمہ کے لیے پاکستانی عوام کی تعزیت اوردعاؤں کا اظہار کیا ہے۔

شہبازشریف نے کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت کی وجہ سے پاکستانی عوام کو شدید دکھ میں ہے اوراس مشکل وقت میں ایران کی قیادت اورعوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔

وزیراعظم شہباز شریف نے اہم ذمہ داری کو سنبھالنے پر رہبرمعظم کو مبارک باد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت آنے والے سالوں میں امن، استحکام ، وقار اور خوشحالی کی طرف ایران کی رہنمائی کرے گی۔

انہوں نے ایران کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ دونوں برادر ممالک کے مفاد کے لیے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔

