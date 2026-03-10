ایران کے خلاف لڑائی کے خاتمے کا فیصلہ امریکا کے ساتھ کریں گے: اسرائیلی وزیر خارجہ

ایران میں اقتدار کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا ہونے کا امکان موجود ہے، جدعون ساعر
شائع 10 مارچ 2026 09:56pm
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ جدعون ساعر کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتا تاہم کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیل اور اس کے اتحادی مناسب نہ سمجھیں، لڑائی کے خاتمے کا فیصلہ امریکا کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔

یروشلم میں جرمن وزیر خارجہ کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور اس کے اتحادی جب مناسب سمجھیں گے اس وقت تک کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ان کے بقول فوجی مہم ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایران سے طویل مدت کے لیے ایسے خطرات کو ختم کرنا چاہتا ہے جو اس کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایران کے نئے نامزد سپریم لیڈرمجتبیٰ خامنہ ای کو انتہا پسند قرار دیا۔

اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران پر کیے جانے والے حملوں کا مقصد ایسے حالات پیدا کرنا ہے جن کے نتیجے میں ایرانی عوام اپنی موجودہ قیادت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی کے لیے حالات پیدا ہونے کا امکان موجود ہے، تاہم ایرانی عوام کو اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے جنگ کے خاتمے تک انتظار کرنا پڑے۔

