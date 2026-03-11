بادام کے ساتھ ان 5 چیزوں کا استعمال دماغ کوکمپیوٹر سے تیز بنا دے گا
اکثر مائیں اپنے بچوں کو روزانہ صبح بھگوئے ہوئے بادام کھانے کی عادت ڈالتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بادام کو چند مخصوص غذاؤں کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو اس کے فوائد مزید بڑھ سکتے ہیں۔
بادام کو بچوں اور بڑوں کے دماغ کے لیے ایک بہترین ’سپر فوڈ‘ مانا جاتا ہے۔ ہندوستان ڈاٹ کام کے مطابق فورٹس گڑگاؤں کے ماہرِ صحت ڈاکٹر ستیش کول کا کہنا ہے کہ بادام صرف ایک خشک میوہ نہیں بلکہ یہ دماغ کے لیے ایک قدرتی حفاظتی غذا کی طرح کام کرتا ہے، جو نیورونز کو آکسیڈیٹو اسٹریس سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
بادام کے ساتھ کون سی غذائیں زیادہ فائدہ دیتی ہیں؟
ڈاکٹر ستیش کول اور ماہرینِ صحت کے مطابق بادام کو درج ذیل 5 غذاؤں کے ساتھ ملا کر کھانا یادداشت اور ذہنی صحت کے لیے جادوئی ثابت ہو سکتا ہے۔
بادام اور بلیو بیریز
بلیو بیریز ’فلیوونائڈز‘ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دماغی خلیوں کے درمیان سگنلز بھیجنے اور یادداشت کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ جب انہیں بادام کے ساتھ کھایا جائے تو یہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ امتزاج بن جاتا ہے اور یہ امتزاج دماغ کو آکسیڈیٹیو تناؤ سے بچاتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔
بادام اور ڈارک چاکلیٹ
اگر آپ 70 فیصد سے زیادہ کوکو والی ڈارک چاکلیٹ کے ساتھ بادام کھاتے ہیں، تو یہ دماغ کی طرف خون کے بہاؤ کو بہتر بناتی ہے۔ بادام کی صحت بخش چکنائی اور چاکلیٹ کے اینٹی آکسیڈنٹس مل کر ذہنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں۔
بادام اور دہی
تحقیق سے ثابت ہے کہ ہماری آنتوں کی صحت کا براہ راست تعلق ہمارے دماغ سے ہے۔ دہی میں موجود ’پروبائیوٹکس‘ آنتوں کو صحت مند رکھتے ہیں، جس کا مثبت اثر ذہنی صلاحیتوں پر پڑتا ہے۔ دہی میں بادام ملا کر کھانے سے پروٹین اور صحت بخش چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ہے۔
بادام اور کیلا
کیلا قدرتی کاربوہائیڈریٹس اور وٹامن بی 6 کا اچھا ذریعہ ہے جو دماغی افعال اور موڈ کو بہتر بنانے والے نیوروٹرانسمیٹرز کی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ بادام کے ساتھ کیلا کھانا توانائی اور ذہنی کارکردگی دونوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔
بادام اور اوٹس یا پھل
بادام کو اوٹس، سیب یا سلاد میں موجود سبز پتوں والی سبزیوں کے ساتھ ملا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس سے فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور ضروری غذائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں جو مجموعی صحت اور دماغی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔
روزانہ مٹھی بھر بھیگے ہوئے باداموں کو ان مخصوص غذاؤں کے ساتھ شامل کر کے آپ اپنی ذہنی کارکردگی میں واضح فرق محسوس کر سکتے ہیں۔