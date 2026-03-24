اچانک بارش اور موسم کا بدلتا مزاج، صحت کے لیے نئی آزمائش
کراچی والوں کے لیے موسم کی اچانک تبدیلی اور غیر متوقع بارشیں اب کوئی نئی بات نہیں رہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ہونے والی بارش کے اس غیر یقینی سلسلے نے شہر میں صحت کے نئے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔
درجہ حرارت کا اچانک گرنا اور حبس کے بعد ہونے والی اس تبدیلی نے جہاں گرمی سے عارضی سکون دیا ہے، وہی انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو بھی متاثر کیا ہے۔
عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق موسم کا یہ اتار چڑھاؤ وائرل انفیکشنز اور سانس کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، جس کے لیے شہریوں کو اب پہلے سے کہیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
یہ اثرات ہر جگہ محسوس کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر جہاں آلودگی اور الرجی کے ذرات زیادہ ہوں۔ موسم کی غیر یقینی صورتحال سانس کی بیماریاں، دمہ اور الرجی کے مسائل بڑھا سکتی ہے، ساتھ ہی وائرل انفیکشن، جسمانی تھکن، سر درد اور پانی کی کمی جیسی شکایات بھی عام ہو جاتی ہیں۔
کچھ لوگ اچانک موسم کی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بچوں اور بزرگوں کا جسم ایسے حالات میں زیادہ حساس ہوتا ہے اسی طرح دمہ، الرجی یا سانس کی بیماریاں رکھنے والے، ذیابیطس یا دل کے مریض اور وہ لوگ جو زیادہ وقت باہر کام کرتے ہیں، بھی زیادہ خطرے میں رہتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق، ایسے کمزور گروہ موسمی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل کا سب سے زیادہ شکار بنتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق محفوظ رہنے کے لیے چند سادہ احتیاطی اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔
پانی زیادہ پینا، ہلکے اور سانس لینے کے قابل کپڑے پہننا، اچانک گرم یا سرد ماحول سے بچنا، ہاتھ صاف رکھنا اور وائرل انفیکشن سے احتیاط کرنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔
اگر الرجی کا مسئلہ ہو تو کھڑکیاں بند رکھیں یا ماسک استعمال کریں۔ ساتھ ہی، فروٹ، سبزیاں اور پروٹین سے بھرپور متوازن غذا مدافعتی نظام کو مضبوط رکھتی ہے۔
مزید برآں، موسمی تبدیلیوں کے دوران کچھ علامات سنجیدہ مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہیں جیسے مسلسل کھانسی، سانس لینے میں دشواری، شدید بخار، سر درد یا چکر، سینے میں درد یا دباؤ، پانی کی کمی کی علامات یا دمہ میں شدت۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
اچانک موسمی اتار چڑھاؤ عارضی راحت تو دے سکتا ہے، لیکن جسم کے لیے چھپے ہوئے خطرات بھی پیدا کرتا ہے۔
محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ آگاہی، بروقت احتیاط اور جسم کی آواز سننا ہے۔ وقت پر اقدامات کرنے سے بیماریوں کے خطرات کم کیے جا سکتے ہیں اور صحت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔