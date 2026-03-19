درد کش ادویات کا زیادہ استعمال گردوں کے لیے خطرناک
ماہرینِ صحت نے خبردار کیا ہے کہ درد کم کرنے والی ادویات کا زیادہ استعمال خاموشی سے گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عام استعمال ہونے والی ادویات، خاص طور پر غیر اسٹیرائڈ اینٹی انفلامیٹری ادویات، درد اور سوزش میں وقتی طور پر آرام تو دیتی ہیں، لیکن ان کا حد سے زیادہ استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
گردے انسانی جسم میں خون کو صاف کرنے، اضافی پانی خارج کرنے اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور خون کے سرخ خلیے بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تاہم بعض عادات جیسے پانی کی کمی، سگریٹ نوشی، زیادہ نمک کا استعمال اور خاص طور پر درد کش ادویات کا بےجا استعمال گردوں کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔
درد کش ادویات عام طور پر بغیر نسخے کے دستیاب ہوتی ہیں اور ہاتھ کی پہنچ میں ہر جگہ مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اکثر ان کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں۔ خاص طور پر غیر اسٹیرائڈ اینٹی انفلامیٹری ادویات درد اور سوزش میں وقتی آرام فراہم کرتی ہیں، لیکن ان کا حد سے زیادہ استعمال گردوں کی صحت کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق، غیر اسٹیرائڈ اینٹی انفلامیٹری ادویات گردوں کی خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہیں، جس سے خون کی روانی کم ہو جاتی ہے اور گردوں کی فلٹریشن متاثر ہوتی ہے۔
ان ادویات کا مسلسل استعمال حاد گردوں کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ طویل مدت تک استعمال دائمی گردوں کی بیماری کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے، خاص طور پر ذیابیطس یا بلڈ پریشر کے مریضوں میں۔
بعض کیسز میں یہ ادویات گردوں میں مستقل زخم بھی پیدا کر دیتی ہیں، جو بعد میں گردوں کے مکمل فیل ہونے تک لے جا سکتی ہیں اور یہ نوجوان افراد کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔
گردوں کی حفاظت کے لیے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ درد کش ادویات صرف ضرورت کے وقت اور مختصر مدت کے لیے استعمال کریں، ہلکے درد کے لیے پیراسیٹامول جیسی محفوظ متبادل ادویات کو ترجیح دیں، زیادہ پانی پئیں تاکہ گردے بہتر کام کر سکیں، مقررہ مقدار سے زیادہ دوا ہرگز نہ لیں اور خود سے دوا لینے کے بجائے ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
وقتاً فوقتاً گردوں کا چیک اپ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ کسی بھی مسئلے کا ابتدائی مرحلے میں پتہ چل سکے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے ہمارے جسم کے نہایت اہم اعضا ہیں، اس لیے ان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ خود سے ادویات لینے سے گریز کریں اور کسی بھی دوا کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر کی ہدایت لازمی لیں۔