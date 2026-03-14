گھر میں کافی میکر صاف رکھنے کی آسان ٹپس
آج کل نوجوان نسل میں کافی پینے کا رجحان زوروں پر ہے۔ اسٹار بکس سے لے کر گھر کے کافی میکر تک ہر کوئی خوشبودار اور بہترین ذائقہ والی کافی کا شوقین ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ آپ کی کافی مشین صاف اور تازہ رہے تاکہ ہر کپ میں بہترین ذائقہ آئے۔
خوش قسمتی سے گھر میں موجود چند عام اجزاء کے ذریعے کافی میکر کی صفائی آسان اور سستی ہے۔
وقت کے ساتھ پانی کے معدنیات، کافی کے تیل اور دھول مشین کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جو ذائقے اور خوشبو کو متاثر کرتے ہیں۔
باقاعدہ صفائی نہ صرف ہر کپ کافی کو تازہ رکھتی ہے بلکہ مشین کی عمر بھی بڑھاتی ہے اور داخلی حصوں پر جمع ہونے والے سخت مواد سے بچاتی ہے۔
کافی میکر صاف کرنے کا آسان طریقہ
کاراف خالی کریں اور دھوئیں
بچی ہوئی کافی پھینک دیں اور کاراف کو گرم پانی سے دھوئیں تاکہ باقی دانے اور تیل ہٹ جائیں۔
سرکہ اور پانی کا محلول تیار کریں
برابر مقدار میں سفید سرکہ اور پانی مکس کریں۔ یہ محلول معدنی جمع اور باقیات کو گھلا کر مشین کو جراثیم سے پاک کرتا ہے۔
صفائی کے لیے سائیکل چلائیں
سرکہ کے محلول کو پانی کے ریزروائر میں ڈالیں اور آدھی بریو سائیکل چلائیں۔ پھر مشین کو 30 منٹ کے لیے چھوڑیں تاکہ سخت جمع شدہ باقیات نرم ہو جائیں۔
سائیکل مکمل کریں
مشین دوبارہ آن کریں اور مکمل سائیکل چلائیں۔ محلول پھینک دیں اور کاراف دھو لیں۔
دو بار صاف پانی سے فلش کریں
ریزروائر میں صاف پانی ڈالیں اور دو مکمل سائیکل چلائیں تاکہ سرکہ کے باقیات مکمل طور پر نکل جائیں۔
کاراف اور ہٹانے والے حصے دھوئیں
کاراف، فلٹر باسکٹ اور دیگر حصے صابن والے گرم پانی سے دھوئیں۔ یہ حصے اکثر تیل اور باقیات رکھتے ہیں، اس لیے ہلکا رگڑنا کافی کے ذائقے کو تازہ رکھتا ہے۔
باہر کا حصہ صاف کریں
کافی میکر کے باہر والے حصے کو نرم، گیلی کپڑے سے صاف کریں تاکہ دھول اور انگلیوں کے نشانات ختم ہوں۔
اپنی کافی میکر کو باقاعدگی سے صاف رکھیں اور ہر دن خوشبودار اور تازہ کافی کا لطف اٹھائیں۔ چھوٹی چھوٹی صفائی سے مشین زیادہ دیر تک کارآمد رہتی ہے اور ہر کپ کا ذائقہ بہترین ہوتا ہے۔