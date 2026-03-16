مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی گاڑی پر فائرنگ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید
مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے ایک گاڑی پر فائرنگ کر دی جس سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہوگئے۔
الجزیرہ کے مطابق غزہ کے طبی عملے اور وزارتِ داخلہ نے بتایا کہ مرکزی غزہ کے زوایدا علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک سینئر پولیس اہلکار اور آٹھ دیگر افسران اپنی گاڑی میں سوار تھے جب حملہ ہوا۔ حملے میں کم از کم 14 دیگر افراد زخمی ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل تھے۔
اس سے قبل اتوار کو مرکزی غزہ کے نصیرات کے مغربی علاقے میں فضائی حملے میں ایک مرد، اس کی حاملہ بیوی اور ان کا بیٹا ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے ابھی تک غزہ کے ان واقعات پر کوئی فوری تبصرہ سامنے نہیں آیا۔
مغربی کنارے میں، فلسطینی صحت حکام کے مطابق تمون کے گاؤں میں علی خالد بنی عوده (37)، ان کی بیوی وعد (35) اور ان کے پانچ اور سات سالہ بیٹے سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر دو بچے زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی ’تحفظتی‘ مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے کی گئی تھی اور گاڑی فورسز کی طرف بڑھ رہی تھی، جس پر فورسز نے فائرنگ کی۔
حادثے کی تفصیلات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ زخمی بچے خالد (12) نے کہا کہ فائرنگ کے وقت انہوں نے اپنی والدہ کی چیخیں اور والد کی دعا سنی، اور گاڑی میں موجود تمام افراد شہید ہو گئے، سوائے ان کے اور ان کے بھائی مصطفٰی کے۔
فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ رات کے دوران اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں بھی ایک فلسطینی ہلاک ہوا۔ انسانی حقوق کے گروپوں اور طبی عملے کے مطابق شدت پسند یہودی آبادکار امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران حرکات پر پابندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں، جبکہ فوجی راستے ایمبولینس کی بروقت رسائی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
وزارت صحت کے مطابق، ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد مغربی کنارے میں شدت پسند یہودی آبادکاروں نے کم از کم پانچ فلسطینی شہری ہلاک کیے ہیں۔
غزہ کے طبی حکام کے مطابق، اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی فائرنگ میں کم از کم 670 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایران کی جنگ کے آغاز کے بعد سے کم از کم 36 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق اسی عرصے میں چار اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔