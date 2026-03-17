ایران کا ’زیرِ زمین میزائل سٹی‘ اور تاریخی قشم جزیرہ: خلیج میں جنگ کا نیا محاذ
ایران کے قشم جزیرے پر زیر زمین میزائل شہر اور تاریخی و قدرتی شاہکار امریکی و اسرائیلی حملوں کے دوران اس خطے کی اہم اسٹریٹجک چابی بن گئے۔ جزیرہ اب سیاحت کے لیے نہیں بلکہ خلیج میں امریکی و اسرائیلی جنگ میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔
جزیرہ قشم، جو ہرمزگان صوبے میں خلیج فارس کے آبنائے ہرمز کے راستے پر واقع ہے، یہ نہ صرف ایران کی قدیم تاریخ اور جغرافیائی حسن کی علامت ہے بلکہ اب ایک اہم اسٹریٹجک فوجی مرکز بھی بن چکا ہے۔
جزیرے کی زیر زمین نمک کی غاروں اور شاندار مینگروو جنگلات کے نیچے ایران نے اپنے انڈرگراؤنڈ میزائل شہر قائم کیے ہیں۔ یہ جگہ اب سیاحتی مرکز کی بجائے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے دوران خلیج میں ایک محوری دفاعی قلعہ بن چکی ہے۔
قشم جزیرہ، جو تقریباً 1,445 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، ہرمز راستے کے داخلی حصے پرواقع ہے جو عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے سب سے اہم سمندری گذرگاہ ہے۔ یعنی اگر کوئی طاقت اس جزیرے پر قابو پائے تو وہ بحری ٹریفک اور تیل و گیس کی ترسیل پر اثر ڈال سکتی ہے، جس کی وجہ سے امریکی بحریہ کے لیے یہ جزیرہ اسٹریٹجک طور پر اہم ہو جاتا ہے۔
جزیرے کے 1,48,000 رہائشی، جو زیادہ تر سنی مسلمان ہیں اور اپنی خاص مقامی بولی بولتے ہیں، قدیم قدرتی خوب صورتی اور جدید فوجی کشیدگی کے سنگم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہر دن اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ روزمرہ کے معمولات جڑے ہوئے ہیں۔
7 مارچ کو جنگ کے آغاز کے ایک ہفتے بعد امریکی فضائی حملوں نے جزیرے کے ایک اہم پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں قریبی 30 دیہات کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور (پاسدارانِ انقلاب) نے جوابی حملے میں بحرین کے جفیر اڈے کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ قشم پر حملہ پڑوسی خلیجی ملک سے کیا گیا۔
ماہرین کے مطابق، قشم جزیرہ ایران کی غیر معمولی بحری طاقت کے لیے ایک اہم اور کلیدی پلیٹ فارم ہے۔ یہ جزیرہ خلیج میں اسٹریٹجک قابو کے لیے ایران کی منصوبہ بندی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
ریٹائرڈ لبنانی بریگیڈیئر جنرل حسن جونی نے الجزیرہ کو بتایا کہ جزیرے کے زیر زمین میزائل شہر میں ایران کی نمایاں فوجی صلاحیتیں موجود ہیں، جن کا مقصد ہرمز راستے کو مکمل کنٹرول یا بند کرنا ہے۔
پچھلے ہفتے ایران کی دھمکی کے بعد جہاز رانی تقریباً رک گئی تھی اور اب صرف چند تیل اور گیس کے جہاز گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
قشم جزیرہ تاریخی اور اسٹریٹجک اعتبار سے بھی بے حد اہم ہے۔ قدیم زمانے میں مختلف سلطنتوں نے اس پر اپنا قبضہ قائم کیا اور یہاں ترک، پرتگالی اور برطانوی فوجی اڈے قائم کیے گئے۔
دنیا بھر کے سیاح یہاں کے مشہور دیدنی مقام دی ویلی آف اسٹارز کا بھی رخ کرتے ہیں، جہاں نایاب چٹانی مناظر اور قدرتی جمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جزیرہ نہ صرف تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہے بلکہ اس کے قدرتی شاہکار بھی بے مثال ہیں، جیسے:
- دی ویلی آف اسٹارز: یہ وادی صدیوں کی کٹاؤ کے نتیجے میں بنے ہوئے گہری کھائیاں اور چٹانی ستونوں کا پیچیدہ جال ہے۔ مقامی روایات کے مطابق یہ وادی ایک گرتے ہوئے ستارے کے زمین سے ٹکرانے سے بنی تھی۔
- نمک دان سالٹ کیو: دنیا کی سب سے طویل نمک کی غاروں میں سے ایک، جو 6 کلومیٹر (3.7 میل) سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے کرسٹل نما نمکیاتی ڈھانچے کروڑوں سال پرانے ہیں اور اس میں خلیج کا سب سے خالص نمک موجود ہے۔
- چاہ کوہ کینین: چونے اور نمک کی ایک گہری اورتنگ راہداری، جس کی عمودی دیواریں قدرتی کیتھیڈرل جیسا منظر پیش کرتی ہیں۔
یہ جزیرہ صرف فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ اپنے ہرے بھرے مینگروو جنگلات اور قشم جیوپارک کی بدولت ماحولیاتی لحاظ سے بھی ایک منفرد مقام رکھتا ہے، جسے 2006 میں یونیسکو نے عالمی سطح پر تسلیم کیا۔ قدرتی حسن اور تاریخی ورثے کے یہ نمونے قشم کو صرف خلیج کا جزیرہ نہیں بلکہ ایک عالمی اہمیت کا حامل مقام بنا دیتے ہیں۔
آج قشم جزیرہ خلیج میں امریکی اور اسرائیلی مداخلت کی زد میں ایران کی اسٹریٹجک چابی کے طور پر ابھرا ہے، جہاں قدیم تاریخی مقامات، جغرافیائی عجائبات اور جدید فوجی تناؤ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ جزیرہ نہ صرف خطے کی طاقت کے توازن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے بلکہ اس کی موجودگی ہر فیصلہ ساز کے لیے خلیج کی سلامتی اور عالمی توانائی کی ترسیل میں اہمیت رکھتی ہے۔