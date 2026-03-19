پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد ایران کے خلیج کی توانائی تنصیبات پر حملے
ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے بیان میں کہا ہے کہ وہ جنگ کو تیل کی تنصیبات تک پھیلانا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی دوست اور ہمسایہ ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا۔ بیان کے مطابق اپنے تنصیبات کے دفاع کے لیے امریکا اور اس کے مفادات سے منسلک توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانا ناگزیر ہو گیا ہے۔
برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق ایران کی پاسدارانِ انقلاب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں موجود متعدد توانائی مراکز کو آئندہ چند گھنٹوں میں مزید نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
ایرانی سرکاری میڈیا نے ان اہداف میں سعودی عرب کی سیمرف ریفائنری اور جُبیل پیٹروکیمیکل کمپلیکس، یو اے ای کا الغوس گیس فیلڈ، جب کہ قطر کے میسعید پیٹروکیمیکل کمپلیکس اور راس لفان ریفائنری کو شامل بتایا ہے۔
یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی جب ایرانی گیس فیلڈ جنوبی پارس پر میزائل حملوں کی اطلاعات سامنے آئیں، جو دنیا کے سب سے بڑے گیس ذخائر میں سے ایک ہے اور ایران اور قطر کے درمیان مشترکہ ہے۔
ایرانی وزارت پیٹرولیم کے مطابق حملے سے کچھ تنصیبات کو نقصان پہنچا، تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور بعد ازاں آگ پر قابو پا لیا گیا۔
اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے امریکا کی منظوری سے کیا، جب کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا امریکا کو علم نہیں تھا تاہم انھوں نے کہا کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ کی صورتِ حال پر غصے میں آ کر ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملہ کیا۔
خیال رہے ایران نے پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ابوظہبی، قطر، کویت، سعودیہ عرب پر راکٹ حملے کیے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
ابوظہبی میڈیا آفس کے مطابق حبشان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ پر گرنے والے میزائلوں کے ملبے سے نقصان پہنچا، حکام کے مطابق ان حملوں میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں ینبع بندرگاہ پر واقع سیمرف ریفائنری کو بھی ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جہاں نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔
رپورٹس کے مطابق قطر کے راس لفان انڈسٹریل سٹی، جو ملک کا سب سے بڑا گیس مرکز ہے، اس پر ایرانی میزائل حملے میں نمایاں نقصان ہوا۔ میزائل کے نتیجے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔
قطر کی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے ملک پر پانچ میزائل داغے گئے تھے۔ ان میں سے چار میزائلوں کو مار گرایا گیا تھا جب کہ پانچواں راس لفان انڈسٹریل سٹی میں گرا تھا۔ ترجمان ماجد الانصاری نے ایران کے پارس گیس فیلڈ پر بھی اسرائیلی حملے کی مذمت کی اور اسے خطرناک اورغیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا۔
کویت میں مینا الاحمدی ریفائنری پر ڈرون حملے کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی، جب کہ مینا عبداللہ ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں آگ لگنے کی اطلاعات ہیں، تاہم کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی۔
برطانوی اخبارکا کہنا ہے کہ اس حملے کو خطے میں کشیدگی میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے قبل ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع میں توانائی کے شعبے کو نسبتاً محدود رکھا گیا تھا تاکہ عالمی منڈی میں قیمتوں کو کسی حد تک مستحکم رکھا جا سکے۔
دوسری جانب خلیجی توانائی تنصیبات پر حملوں اور جوابی دھمکیوں کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جب کہ آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے سپلائی چین پر بھی دباؤ ڈال دیا ہے۔
ایران کی جانب سے خلیجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں اور ممکنہ جوابی کارروائیوں کے باعث خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جس سے عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔