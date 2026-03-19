ایرانی رہنما علی لاریجانی کی شہادت پر چین کا رد عمل، فوری جنگ بندی کا مطالبہ
چین نے ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا جب کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔
چینی میڈیا کے مطابق جمعرات کے روز پریس بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان نے کہا کہ ایران کی اعلیٰ سیکیورٹی قیادت کو نشانہ بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں جب کہ شہری اہداف پر حملے بھی قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین ہمیشہ بین الاقوامی معاملات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا آیا ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اطلاعات کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوگئے ہیں۔
لن جیان نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے بیان پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ نتین یاہو کے بیان پر چین کو شدید جھٹکا لگا ہے، نیتن یاہو کے ایرانی حکام کو قتل کرنے کے بیان پر تشویش ہے۔
انہوں نے کہا کہ چین موجودہ جنگی صورت حال میں ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے مطابق مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ اور کشیدگی میں مسلسل اضافہ خطے کو غیر یقینی صورت حال کی طرف دھکیل رہا ہے، عالمی برادری بھی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اس لیے تمام فریقین کو فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکنی چاہئیں تاکہ صورتحال مزید خراب نہ ہو۔