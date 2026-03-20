ایران نے اپنی فوجی طاقت کا اب تک معمولی حصہ استعمال کیا ہے: عباس عراقچی

اگر جنگ روکنی ہے تو شہری آبادیوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ لازمی ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ
ویب ڈیسک
شائع 20 مارچ 2026 12:02pm
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی فوجی طاقت کا اب تک صرف معمولی حصہ استعمال کیا ہے اور اگر ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملہ کیا گیا تو ردعمل انتہائی سخت ہوگا۔

عباس عراقچی نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اب تک ایران نے کشیدگی کو بڑھانے سے گریز کیا اور عالمی برادری کی درخواستوں پر عمل کیا ہے۔

انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ ردعمل ایران کی طاقت کا صرف چند فیصد ہے، اور اگر جنگ روکنی ہے تو شہری آبادیوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ لازمی ہوگا۔

وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کی ہر کارروائی دفاعی نوعیت کی ہے اور کسی بھی اضافی حملے یا خطرے کی صورت میں سخت اور جامع ردعمل دیا جائے گا۔

عباس عراقچی کے مطابق تحمل اور تعمیری اقدامات ہی خطے میں امن کے قیام کی ضمانت ہیں۔

خیال رہے کہ ایران نے امریکا کے انتہائی جدید اور مہنگے ترین جنگی طیارے ایف 35 کو فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا جس کی تصدیق امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی کی تھی۔

امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پانچویں نسل کا یہ اسٹیلتھ جیٹ طیارہ بحفاظت زمین پر اتر گیا ہے اور اس کا پائلٹ بھی بالکل خیریت سے ہے۔

