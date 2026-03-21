خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت کتنی ریکارڈ کی گئی؟

زلزلے کے بعد لوگ خوفزدہ ہوگئے اور گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔
ویب ڈیسک
شائع 21 مارچ 2026 11:56pm
پاکستان

پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔

پیر کے روز خیبرپختونخوا کے دارالحکومت پشاور سمیت مختلف علاقوں میں شہریوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے، جس کے بعد لوگ خوفزدہ ہوگئے اور گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔

زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکڑ اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.4 اور زلزلے کی زیر زمین  گہرائی 95 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جب کہ زلزلے کا مرکز افغانستان کا صوبہ بدخشاں کا پہاڑی سلسلہ ہندوکش تھا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تاہم متعلقہ ادارے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

