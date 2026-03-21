خیبرپختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت کتنی ریکارڈ کی گئی؟
زلزلے کے بعد لوگ خوفزدہ ہوگئے اور گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔
پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔
پیر کے روز خیبرپختونخوا کے دارالحکومت پشاور سمیت مختلف علاقوں میں شہریوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے، جس کے بعد لوگ خوفزدہ ہوگئے اور گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔
زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکڑ اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.4 اور زلزلے کی زیر زمین گہرائی 95 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جب کہ زلزلے کا مرکز افغانستان کا صوبہ بدخشاں کا پہاڑی سلسلہ ہندوکش تھا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تاہم متعلقہ ادارے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
رانا ثنا اللہ کا قوم کو پیڑول اور گیس کا استعمال 50 فیصد کم کرنے کا مشورہ
وزیراعظم کے سروسز چیفس اور سیاسی قائدین سے ٹیلی فونک رابطے، عید کی مبارک باد
عطا تارڑ نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کردیا
افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے: فیلڈ مارشل عاصم منیر
پاکستان بھر میں عیدالفطر کا جوش و خروش؛ ’قوم کے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ کے لوگوں کے ساتھ ہیں‘
’گھر والوں سے دور رہ کر ملک کی حفاظت، افواجِ پاکستان کے لیے عید کی اصل روح ہے‘
