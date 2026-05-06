امریکا کا پشاور میں قونصل خانے کی مرحلہ وار بندش کا اعلان
امریکی محکمہ خارجہ نے پشاور میں قائم امریکی قونصل خانے کو مرحلہ وار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پشاور میں امریکی قونصلیٹ جنرل کی مرحلہ وار بندش کا فیصلہ سفارتی عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے اور دستیاب وسائل کے مؤثر استعمال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق اس فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا سے متعلق تمام سفارتی معاملات اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کے ذریعے نمٹائے جائیں گے، جبکہ پشاور میں امریکی موجودگی میں کمی واقع ہو گی۔
تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے واضح کیا ہے کہ اس تبدیلی کے باوجود پاکستان میں امریکی پالیسی ترجیحات برقرار رہیں گی اور دوطرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔
محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام کے ساتھ روابط ختم نہیں ہوں گے بلکہ انہیں مختلف ذرائع سے جاری رکھا جائے گا، جن کا مقصد اقتصادی تعاون کو فروغ دینا، علاقائی سلامتی کو مستحکم بنانا اور باہمی مفادات کو آگے بڑھانا ہے۔
اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں امریکی مشن اسلام آباد کے علاوہ کراچی اور لاہور میں موجود اپنے سفارتی دفاتر کے ذریعے بھی سرگرم رہے گا اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام جاری رکھا جائے گا۔