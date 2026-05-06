ایران: شاپنگ سینٹر میں خوفناک آگ بھڑک اُٹھی، 8 افراد جاں بحق
ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک شاپنگ سینٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں کم از کم 8 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 36 افراد زخمی ہو گئے۔
مقامی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ تہران کے مغرب میں واقع شہر اندیشہ کے ارغوان شاپنگ سینٹر میں پیش آیا، جہاں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔
ایرانی عدلیہ کے اخبار میزان کے مطابق آگ لگنے کی ایک بڑی وجہ عمارت میں استعمال ہونے والا آتش گیر بیرونی مواد (کلیڈنگ) تھا۔
ایرانی میڈیا اور خبر رساں ادارے ارنا کی جانب سے جاری ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمارت مکمل طور پر شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔
دوسری جانب سرکاری ریڈیو براڈکاسٹر اریب نے بتایا ہے کہ واقعے کے ذمہ داران اور پراپرٹی ڈویلپر کی شناخت اور گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔
ریسکیو ٹیمیں اور فائر بریگیڈ کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں شروع کر دیں۔ امدادی اہلکاروں نے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جہاں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ مزید جانی نقصان کے خدشے کے پیش نظر ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ عمارت کو خالی کرا لیا گیا ہے۔