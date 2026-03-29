بشریٰ بی بی کو بھی آنکھ کی شکایت، جیل میں طبی معائنہ
بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ کیا گیا، انہوں نے دائیں آنکھ میں تکلیف کی شکایت کی تھی۔
ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کا راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ کیا گیا۔ انہیں دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آنے اور سردرد کی شکایت تھی، جس پر ماہر ڈاکٹر کو طلب کیا گیا۔
پمز اسپتال کے ڈاکٹر محمد عارف خان نے جیل میں پہنچ کر بشریٰ بی بی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ معائنے کے بعد انہیں مخصوص آئی ڈراپس اور دیگر ادویات تجویز کی گئیں۔
ڈاکٹر نے بشریٰ بی بی کو ہدایت کی کہ وہ مطالعے کے لیے روشن جگہ کا استعمال کریں تاکہ آنکھوں پر دباؤ کم ہو۔
مزید برآں، ڈاکٹرز نے انہیں چار ہفتوں بعد دوبارہ طبی معائنہ کروانے کا مشورہ دیا ہے تاکہ ان کی حالت کا جائزہ لیا جا سکے۔