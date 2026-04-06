دولت مند خلیجی ممالک کی مغرب میں سرمایہ کاری، غیر ملکی اثاثوں کی قدر (دوسرا حصہ)
آئیے دیکھتے ہیں کہ قطر اور قطری عوام حقیقت میں کیا چیزیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اثاثہ ہمیشہ لندن میں موجود رہے گا، جو برطانیہ کے لوگوں اور عوام کے لیے معاشی فائدہ اور طاقت کا ذریعہ فراہم کرتا رہے گا، اور ساتھ ہی مالکان سے ٹیکس بھی وصول کرتا رہے گا۔
اور اگر کبھی ایسا ممکن بھی ہو تو نقد رقم کی صورت میں حاصل ہونے والی رقم قطر میں کسی مفید استعمال کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ قطری عوام کے پاس نہ تو ایسی بڑی آبادی ہے اور نہ ہی ایسا موسم کہ وہ اس دولت سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ قطریوں نے یہی تجربہ فیفا ورلڈ کپ کے ذریعے بھی کیا تھا، تاہم اب ان کے 90 فیصد اسٹیڈیم ضائع ہو رہے ہیں۔ اگرچہ پیسہ موجود ہے، مگر لوگ موجود نہیں جو اس پیسے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس صورت میں یہ دولت غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔
دوسری مثال اس سے بھی زیادہ واضح ہے۔ یہ سرمایہ کاری فنڈز بوئنگ کا ایک بڑا حصہ رکھتے ہیں۔ یہ کمپنی ہوائی جہاز بناتی ہے۔ اس سرمایہ کاری کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا یہ نیویارک اسٹاک ایکسچینج پر موجود مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا ہی ہے، لیکن عملی طور پر یہ صرف ایک کاغذی حصہ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز میں چیئرمین کی ایک نشست ہے۔ کمپنی کے اصل اثاثے جیسے (الف) ٹیکنالوجی، (ب) افرادی قوت، (ج) روزگار اور سماجی فوائد، (د) دانشورانہ ملکیت وغیرہ، ہمیشہ ان سرمایہ کاری فنڈز کے کنٹرول سے باہر رہیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مشرقِ وسطیٰ کے سرمایہ کاری فنڈز کو بوئنگ جیسی کمپنی کے مالک ہونے سے اصل میں کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی مشرقِ وسطیٰ کے ممالک اور مغرب کے درمیان سیاسی مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، بوئنگ وہاں موجود نہیں ہوگا۔
یہاں تک کہ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایمریٹس کے 100 فیصد پائلٹس اماراتی ہو جائیں گے، تب بھی اصل سوال یہ ہے کہ ایئرلائن کی فراہم کردہ سہولیات سے حتمی طور پر فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ یہ ایک عالمی حقیقت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ پیسہ، لوگ اور تہذیب جغرافیہ اور آبادی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی اثاثے کی اصل قدر صرف اس حد تک ہے جس حد تک اس سے معاشی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔
لہٰذا ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان اثاثوں کی حقیقی افادیت صرف ان ممالک میں ہے جو قطر سے جغرافیائی اور موسمی لحاظ سے دور ہیں، مثلاً یورپ، امریکہ، چین یا بھارت۔ قطر اور قطری عوام کے لیے فائدہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ اثاثہ ان کے ملک سے باہر موجود ہو اور وہ وہاں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے لیے تقریباً غیر مؤثر ہے جنہوں نے یہ دولت پیدا کی ہے یا جہاں یہ پیدا ہوئی ہے۔
بالآخر یہ دولت بینک لاکرز میں جمع ہو جائے گی اور اس سے مغربی معیشتوں اور لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس صورتحال میں مصنف اس اثاثے کی قدر ایک مختلف انداز میں کرے گا۔ ایک اکاؤنٹنٹ کے طور پر اس ویلیو ایشن طریقے کو اصل ملک میں افادیت کا طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک معاشی حقیقت ہے۔ مصنف کے مطابق اس پیمانے پر یہ 10 فیصد سے زیادہ نہیں، جبکہ باقی 90 فیصد فائدہ ان لوگوں اور مقامات کو حاصل ہوتا ہے جو اس دولت کے اصل پیدا ہونے کی جگہ سے مختلف ہیں۔ اسے ورچولی فیروزن ایسٹ کہا جاتا ہے۔
وہ سوالات جو مشرقِ وسطیٰ کے سرمایہ کاری فنڈز کو، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اور روایتی ویلیو ایشن طریقوں کی الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے، خود سے پوچھنے چاہئیں وہ یہ ہیں کہ کیا یہ دولت ان کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ان کے اپنے ملک میں رہتے ہوئے کبھی غیر مؤثر ہو جائے گی۔ حال ہی میں مصنف نے دوحہ کا دورہ کیا۔
وہ ٹیکسی ڈرائیور جو خود قطری تھا نے بتایا کہ تقریباً 90 فیصد قطری اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مغربی ممالک میں گزارتے ہیں۔ یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ باقی وقت میں وہ مغرب کی ہائی اسٹریٹس کے لیے بڑے خرچ کرنے والے اور معاشی معاون بن جاتے ہیں، جو ان معیشتوں کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ خالص سرمایہ داری کا ایک جال ہے۔
کوئی بھی شخص محدود حد تک پیٹیک فلپ یا ہرمیس جیسی لگژری اشیاء خرید سکتا ہے، لیکن یہ اشیاء وہ عزت اور وقار فراہم نہیں کرتیں جو کسی بھی مغربی معاشرے میں ایک تعلیم یافتہ اور مہذب شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ ہریڈزکے مالک محمد الفايد اس کی ایک مثال ہیں۔ اس طرح آخر میں یہ پورا معاملہ ایک تماشا بن جاتا ہے۔
یہی صورتحال یورپ اور ایشیا کی سابقہ شاہی خاندانوں کے ساتھ بھی پیش آ چکی ہے۔ ہمیں تین امیر بادشاہوں کو نہیں بھولنا چاہیے: حیدرآباد کے نظام (1940 میں 2 ارب ڈالر)، مصر کے شاہ فاروق (2.3 ارب ڈالر)، اور ایران کے رضا شاہ (1 ارب ڈالر)۔ موجودہ دور کی طرح مشرقِ وسطیٰ کی دولت اگرچہ ان شاہی خاندانوں کی ذاتی دولت نہیں، بلکہ ریاستی سرمایہ کاری فنڈز وغیرہ کی دولت ہے، لیکن جب اس کی اصل افادیت اور حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو نتیجہ تقریباً ایک جیسا ہی نکلتا ہے۔
ان مذکورہ بادشاہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی دولت چھوڑی تھی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے بادشاہوں کی طرح یہ مشرقِ وسطیٰ کے ممالک بھی ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ 2026 کے آغاز تک رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے اپنے فلیگ شپ 170 کلومیٹر طویل دی لائن کو، جو نیوم منصوبے کا حصہ ہے اور ولی عہد محمد بن سلمان کی سرپرستی میں ہے، کافی حد تک محدود کر دیا ہے—اور بعض پہلوؤں میں اسے عملی طور پر سست یا منجمد کر دیا گیا ہے۔
اس کی وجہ صرف مالی وسائل کی کمی نہیں بلکہ اس کی حتمی افادیت کا سوال بھی ہے۔ آنے والے وقتوں میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) ان لوگوں کے لیے ہوگی جو سہولت چاہتے ہیں۔ سعودی پہلے ہی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ عیش و آرام چاہتے ہیں، جو اے آئی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ عیش و آرام صرف قدرتی ماحول سے حاصل ہوتا ہے، جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف، یا یورپ میں سوئٹزرلینڈ میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ فطرت کو سائنس کے ذریعے دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔
تاریخ سے سیکھتے ہوئے، جو کہ ناقابلِ تردید ہے، بہتر ہوگا کہ یہ فنڈز اپنی اصل بیلنس شیٹ کو مکمل طور پر دوبارہ دیکھیں۔ حل سرمایہ کاری کی ایسی جگہوں میں تنوع ہے جیسے پاکستان، ایران، وسطی ایشیا، چین، بھارت اور دیگر ممالک۔ اس کے علاوہ کمزور ممالک کے عوام میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی سیاسی یا سماجی بحران کی صورت میں مثبت سیاسی تصویر برقرار رکھی جا سکے۔
معیشت اور سیاست کبھی بھی اس انداز میں تبدیل نہیں ہوئے جیسے پیش گوئی کی گئی تھی۔ لہٰذا جو کچھ ہارورڈ اور کیمبرج میں پڑھایا گیا تھا، اسے ایک پانچ فٹ قد والے شخص ڈینگ ژیاو پنگ نے غیر مؤثر بنا دیا۔
پاکستان کے پاس 200 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا موقع ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی حاصل ہونے والے نتائج سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ صرف مستقبل کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اثاثوں کی درست ویلیوایشن کا طریقہ اپنانا ہوگا۔
نوٹ: یہ تحریر 6 اپریل 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ ادارے کا مصنف کی ذاتی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔