ہیري پوٹر کی نئی سیریز سے پہلے خصوصی پروگرام جاری
ہیري پوٹر کے مداحوں کے لیے خوشخبری ہے کہ نئی ٹی وی سیریز کی تیاری پر ایک خصوصی پروگرام ”فائنڈنگ ہیري: دی کرافٹ بہائنڈ دی میجک“ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں آنے والی ٹی وی سیریز کی تیاری کی مکمل جھلک دکھائی گئی ہے۔ یہ پروگرام اسٹریمنگ پلیٹ فارم HBO Max اور کیبل چینل HBO دونوں پر نشر کیا جا رہا ہے۔
امریکی میگزین فوربز کے مطابق یہ پروگرام دراصل نئی ہیري پوٹر سیریز کے پیچھے ہونے والی محنت اور تیاری کو قریب سے دکھاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سیریز کے لیے اداکاروں کا انتخاب کیسے کیا گیا، سیٹ کیسے تیار کیے گئے، ملبوسات کیسے ڈیزائن ہوئے اور اسپیشل ایفیکٹس پر کس طرح کام کیا گیا۔
پروگرام میں خاص طور پر ہیري پوٹر، ہرماینی گرینجر اور رون ویزلی کے کرداروں کے لیے نئے اداکاروں کے انتخاب کا عمل دکھایا گیا ہے، جنہیں بالترتیب ڈومینک میک لاگلِن، عربیلا اسٹینٹن اور الاسٹیر اسٹاؤٹ نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ٹیم جیسے کاسٹنگ، پروڈکشن ڈیزائن اور ایفیکٹس ٹیم کے انٹرویوز بھی شامل ہیں۔
مزید یہ کہ مشہور اداکاروں کے انٹرویوز بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں، جنہوں نے سیریز میں اہم کردار ادا کیے ہیں۔ پروگرام کی کہانی بھی ایک معروف اداکار نے بیان کی ہے، جس سے اسے مزید دلچسپ بنایا گیا ہے۔
یاد رہے کہ ہیري پوٹر کی نئی ٹی وی سیریز کا پہلا سیزن دسمبر میں جاری کیا جائے گا، جس میں کل 8 اقساط شامل ہوں گی۔ یہ سیریز پہلی ہیري پوٹر فلم کے 25 سال بعد پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہیري پوٹر اینڈ دی سورسررز اسٹون تھا، فلم نے دنیا بھر میں بے حد مقبولیت حاصل کی تھی۔
اس فلم میں ڈینیئل ریڈکلف، ایما واٹسن اور روپرٹ گرنٹ نے بالترتیب ہیري، رون اور ہرماینی کے کردار ادا کیے تھے۔ ہیري پوٹر فلموں کی سیریز 2011 میں ہیری پوٹر اینڈ دی ڈیتھلی ہیلوز پارٹ 2 کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی تھی۔
یہ خصوصی پروگرام اتوار کو HBO Max پر دوپہر 3 بجے نشر ہونا شروع ہوا اور اسی روز رات 8 بجے HBO کیبل چینل پر بھی دکھایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین اسے دیکھ سکیں۔