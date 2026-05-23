'تم گھٹیا ہو': سچن ٹنڈولکر کی بیٹی 'موٹی' کہنے پر فوٹوگرافرز پر برس پڑیں
معروف بھارتی کرکٹر سچن ٹنڈولکر کی بیٹی سارا ٹنڈولکر نے ایک ویڈیو میں موٹاپے کا طعنہ دینے پر ایک فوٹوگرافر کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر مشہور شخصیات کی نجی زندگی میں مداخلت، آن لائن ہراسانی اور کیمرے کی حد بندیوں کے حوالے سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رواں ہفتے کے اوائل میں طاہر جاسوس نامی ایک پاپارازی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں سارا ٹنڈولکر اپنی بھابھی ثانیہ چنڈوک کے ہمراہ ایئرپورٹ پر موجود تھیں۔
اس ویڈیو پر ہندی زبان میں ایک انتہائی نامناسب جملہ تحریر تھا جس میں لکھا گیا تھا کہ موٹی والی سارا ہے اور بغل والی بھابھی ہے۔ اس ہتک آمیز کیپشن پر انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی گئی اور اسے لوگوں کی ذاتی زندگی میں غیر ضروری اور نامناسب مداخلت قرار دیا گیا۔
اس واقعے پر خاموش رہنے کے بجائے سارا ٹنڈولکر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اسٹوری پر اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور فوٹوگرافر کو آڑے ہاتھوں لیا۔
انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ یہ کوئی صحافت نہیں ہے۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔
سارا نےفوٹوگرافر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ تم اپنی پوسٹ ڈیلیٹ تو کر سکتے ہو، لیکن اس سے تمہاری گھٹیا سوچ اور حرکت کم نہیں ہو جاتی۔
سارا کے اس سخت ردعمل کے بعد اگرچہ فوٹوگرافر نے وہ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے ہٹا دی ہے، لیکن سارا کا دیا گیا جواب انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔
سوشل میڈیا صارفین کی ایک بڑی تعداد سارا کی حمایت میں سامنے آئی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ تفریح یا مواد بنانے کی آڑ میں، خاص طور پر عوامی مقامات پر خواتین کے جسمانی خدوخال کا مذاق اڑانے کو ہرگز معمول نہیں بننے دینا چاہیے۔
مداحوں نے خاموش رہنے کے بجائے اس نامناسب رویے کے خلاف آواز اٹھانے پر سارا کے اس جرات مندانہ قدم کو خوب سراہا ہے۔
یاد رہے کہ 12 اکتوبر 1997 کو ممبئی میں پیدا ہونے والی سارا ٹنڈولکر ایک ماڈل، ماہر غذائیت اور سوشل میڈیا کی جانی مانی شخصیت ہیں۔
وہ کرکٹ کے لیجنڈ سچن ٹنڈولکر کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ، مختلف برانڈز کے ساتھ کام اور سچن ٹنڈولکر فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں کے ذریعے اپنی ایک الگ اور مضبوط پہچان بنا چکی ہیں۔
اس کے علاوہ وہ فیشن، صحت اور طرز زندگی کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتی ہیں۔