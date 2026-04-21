ایپل کے نئے سربراہ جان ٹرنس کون ہیں؟
ایپل نے اپنی قیادت میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے جان ٹرنس کو کمپنی کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) مقرر کر دیا ہے۔
وہ یکم ستمبر 2026 کو موجودہ چیف ایگزیکٹیوٹِم کُک کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالیں گے، جبکہ ٹِم کُک 15 سال تک اس عہدے پر رہنے کے بعد اب بطور ایگزیکٹو چیئرمین کمپنی کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔
ٹم کک نے 2011 میں ایپل کی قیادت سنبھالی تھی اور ان کے دور میں کمپنی نے غیرمعمولی ترقی کی۔ ان کی سربراہی میں ایپل کی مارکیٹ ویلیو میں نمایاں اضافہ ہوا اور کمپنی نے عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مزید مستحکم کی۔
ان کی سبکدوشی کو ایک دور کے اختتام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
دوسری جانب 50 سالہ جان ٹرنس ایپل کے ایک پرانے اور بااعتماد رکن ہیں۔ وہ 2001 میں کمپنی میں شامل ہوئے اور گزشتہ دو دہائیوں سے زائد عرصے سے ایپل کے اہم ترین منصوبوں کا حصہ رہے ہیں۔
جان ٹرنس کو ایپل کے اندر ایک ایسی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے جو ہارڈ ویئر اور انجینئرنگ پر گہری گرفت رکھتے ہیں۔ اب تک وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ آف ہارڈ ویئر انجینئرنگ کے طور پر کام کر رہے تھے۔
انہوں نے ایپل کی کئی اہم مصنوعات خصوصاً میک، آئی پیڈ اور ایئر پوڈز کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ’میک‘ کی فروخت میں دوبارہ جان ڈالی اور اسے ”پرو“ ماڈلز کے ساتھ مزید بہتر بنایا۔
جان ٹرنس کی قیادت ٹِم کُک کے آپریشنل انداز کے مقابلے میں زیادہ پروڈکٹ فوکسڈ اور انجینئرنگ پر مبنی ہوگی، جو ایپل کے مستقبل کے لیے ایک نیا رخ ثابت ہو سکتی ہے۔
وہ ایک ایسے چیلنجنگ وقت میں کمپنی کی باگ ڈور سنبھال رہے ہیں، جب ٹیکنالوجی کی دنیا میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا مقابلہ شدت اختیار کر چکا ہے اور اینویڈیا اور میٹا جیسی کمپنیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے وقت میں ایپل فولڈیبل ڈیوائسز، اسمارٹ گلاسز اور اے آئی بیسڈ مصنوعات پر زیادہ توجہ دے سکتی ہے۔
اس اہم تقرری کے ساتھ ایپل اپنی انتظامیہ میں دیگر تبدیلیاں بھی کر رہا ہے تاکہ مستقبل کے جدید دور میں اپنی برتری کو قائم رکھا جا سکے۔
دنیا بھر کی نظریں اب اس بات پر ہیں کہ کیا ٹرنس اسٹیو جابز اور ٹِم کُک کی وراثت کو اسی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا پائیں گے یا نہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جان ٹرنس کمپنی کو اس نئے دور میں کس طرح آگے لے جاتے ہیں۔