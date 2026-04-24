بیوٹی ٹرینڈ یا صرف مارکیٹنگ کا کھیل؟ 'بوٹوکس اسٹرپس' کی اصل حقیقت
دورِ حاضر میں جہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً انسٹاگرام اور ٹک ٹاک بیوٹی پروڈکٹس کی تشہیر کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکے ہیں، وہیں ’رنکل پیچز‘ یا جسے عام زبان میں ’بوٹوکس اسٹرپس‘ کہا جا رہا ہے، ایک نئے وائرل ٹرینڈ کے طور پر ابھری ہیں۔
یہ پٹیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ بغیر کسی انجکشن یا مہنگے کلینیکل ٹریٹمنٹ کے، صرف رات بھر لگانے سے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔
لیکن کیا یہ واقعی بوٹوکس کا متبادل ہیں؟ ماہرینِ امراضِ جلد نے اس حوالے سے چند اہم حقائق سامنے لائے ہیں۔
انسانی جلد وقت کے ساتھ ساتھ اپنی لچک (کولیجن) اور نمی کھونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ چہرے کے تاثرات میں اتار چڑھاو، جیسے مسکرانا، غصے میں ماتھے پر بل لانا یا آنکھیں سکیڑنا، چہرے پر مستقل لکیریں ڈال دیتے ہیں۔
بوٹوکس اسٹرپس، جو کہ میڈیکل گریڈ سلیکون یا خصوصی کاغذ سے بنی ہوتی ہیں، ان حصوں پر چپکائی جاتی ہیں جہاں جھریاں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔
یہ پیچز عام طور پر پیشانی اور مسکراہٹ کی لکیروں پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ جلد کو حرکت سے روکتے ہیں، جس سے جھریاں کسی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔
ماہرین جلد کا کہنا ہے کہ ان پیچز کو محض مارکیٹنگ کے لیے ’بوٹوکس‘ کا نام دیا گیا ہے۔
یہ پیچز بوٹوکس کا متبادل نہیں ہیں کیونکہ بوٹوکس انجیکشن اعصابی سگنلز کو متاثر کرتا ہے، جبکہ یہ پیچز صرف جلد کو عارضی طور پر کھینچ کر ہموار رکھتے ہیں۔
اصل بوٹوکس ایک دوا ہے جو انجکشن کے ذریعے پٹھوں میں داخل کی جاتی ہے اور اعصابی سگنلز کو روک کر پٹھوں کو عارضی طور پر مفلوج کر دیتی ہے۔
اس کے برعکس، یہ اسٹرپس صرف ’مکینیکل سپورٹ‘ فراہم کرتی ہیں۔ یعنی یہ جلد کو باہر سے کھینچ کر رکھتی ہیں، پٹھوں کے اندرونی نظام پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
ماہرین کے مطابق یہ اسٹرپس سوتے وقت ماتھے یا آنکھوں کے گرد جلد کو سکڑنے سے روکتی ہیں، جس سے صبح اٹھنے پر چہرہ زیادہ ہموار نظر آتا ہے، لیکن یہ اثر محض چند گھنٹوں کا ہوتا ہے۔
ان اسٹرپس کا سب سے زیادہ فائدہ رات کو سوتے وقت ہوتا ہے۔ سوتے وقت چہرہ تکیے سے دبنے کی وجہ سے جو لکیریں بنتی ہیں، یہ اسٹرپس ان سے بچاتی ہیں۔
نیند میں ماتھا سکیڑنے یا چہرے کے تاثرات پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، یہ پٹیاں ان حرکات کو روکتی ہیں۔
قیمت کے لحاظ سے یہ پیچز ایک بار استعمال ہونے والے اور دوبارہ استعمال کیے جانے والے دونوں اقسام میں دستیاب ہیں، جن کی قیمت چند سو سے لے کر چند ہزار روپے تک ہو سکتی ہے۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ جلد کی صفائی اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے ایک بار استعمال ہونے والے پیچز زیادہ محفوظ ہیں۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کی جلد ان پٹیوں میں استعمال ہونے والے گوند سے حساس نہیں ہے، تو ان کا طویل مدتی استعمال نقصان دہ نہیں ہے۔
اگر آپ کی جلد چکنی ہے، تو پٹی کے نیچے پسینہ اور تیل جمع ہونے سے مسام بند ہو سکتے ہیں، جس سے دانے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
کبھی بھی کٹی ہوئی یا سوجی ہوئی جلد پر اسے استعمال نہ کریں۔
یہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھی ’احتیاطی تدبیر‘ ثابت ہو سکتی ہیں جو ابھی بڑھتی عمر کے ابتدائی مراحل میں ہیں اور مہنگے انجکشنز سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ صارف کو لاشعوری طور پر یہ بھی سکھاتی ہیں کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے۔
بوٹوکس اسٹرپس ان لوگوں کے لیے ایک سستا اور غیر تکلیف دہ حل تو ہو سکتی ہیں جو عارضی طور پر اپنی باریک لکیروں کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اسے اصل بوٹوکس ٹریٹمنٹ کا متبادل سمجھنا درست نہیں ہوگا۔
یہ بیوٹی انڈسٹری کا ایک دلچسپ اضافہ ضرور ہے، مگر اس کے نتائج کلینیکل علاج کے مقابلے میں محدود ہیں۔