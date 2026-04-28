صدر ٹرمپ قاتلانہ حملے میں مارے جاتے تو ان کی جگہ کون ملک چلاتا؟
واشنگٹن میں ہونے والی ایک حالیہ تقریب کے دوران ہونے والے حملے میں اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس واقعے نے ایک اہم سوال کو جنم دے دیا ہے کہ اگر خدانخواستہ صدر یا ان کی انتظامیہ کے اعلیٰ ارکان کو کچھ ہو جائے تو ملک کا نظام کون سنبھالے گا؟
امریکی قانون میں اس حوالے سے ایک واضح فہرست موجود ہے جس میں نائب صدر سے لے کر کابینہ کے ارکان تک کے نام شامل ہیں جو باری باری اقتدار سنبھالنے کے اہل ہوتے ہیں۔
امریکی آئین کی 25 ویں ترمیم کے مطابق اگر صدر ٹرمپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے اہل نہ رہیں یا ان کی موت واقع ہو جائے تو نائب صدر جے ڈی وینس فوری طور پر صدارت کا عہدہ سنبھال لیں گے۔
وہ جنوری 2029 تک صدر ٹرمپ کی بقیہ مدت پوری کریں گے اور اپنے لیے نئے نائب صدر کا انتخاب بھی کریں گے۔
اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ صدر اور نائب صدر دونوں ہی دستیاب نہ ہوں تو ایوانِ نمائندگان کے اسپیکر مائیک جانسن اگلے صدر ہوں گے۔
ان کے بعد سینیٹ کے سب سے معمر رکن چک گراسلے کا نمبر آتا ہے جو اس وقت بانوے برس کے ہیں۔
کابینہ کے دیگر ارکان کی باری ان کے محکموں کی قدامت کے لحاظ سے آتی ہے۔
اس فہرست میں وزیر خارجہ مارکو روبیو سب سے اوپر ہیں، جن کے بعد وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کا نام آتا ہے۔
تاہم اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے کچھ سخت شرائط بھی ہیں، جیسے کہ امیدوار کی عمر کم از کم 35 سال ہو، وہ پیدائشی امریکی شہری ہو اور کم از کم چودہ برس سے امریکا میں رہ رہا ہو۔
اس کے علاوہ امیدوار کا سینیٹ سے منظور شدہ ہونا بھی لازمی ہے۔
اس وقت اٹارنی جنرل کے عہدے پر موجود ٹوڈ بلانچ کے بارے میں ابہام ہے کیونکہ وہ اس وقت محکمے کے دوسرے بڑے عہدے پر سینیٹ سے منظور شدہ ہیں لیکن تاحال وزیر کے طور پر ان کی منظوری نہیں ہوئی ہے۔
ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے امریکا میں ’ڈیزائنیٹڈ سروائیور‘ یعنی نامزد بچ جانے والے شخص کی روایت بھی موجود ہے۔
جب واشنگٹن کی تمام بڑی شخصیات کسی ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، جیسے کہ صدر کا سالانہ خطاب، تو کابینہ کے ایک رکن کو جان بوجھ کر اس تقریب سے دور کسی خفیہ جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بڑے حملے کی صورت میں کم از کم ایک قانونی وارث زندہ بچ سکے۔
صدر ٹرمپ نے سن 2025 اور 2026 میں اس مقصد کے لیے وزیرِ امورِ تجربہ کار سپاہی ڈوگ کولنز کا انتخاب کیا تھا۔
ہفتے کے روز ہونے والی تقریب میں اگرچہ تمام بڑے حکام بشمول جے ڈی وینس، مائیک جانسن اور مارکو روبیو موجود تھے، لیکن سینیٹر چک گراسلے اس عشائیے میں شریک نہیں تھے۔
ان کی عدم موجودگی نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اگر وہاں کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا تب بھی اقتدار کی منتقلی کے لیے ایک قانونی شخصیت کمرے سے باہر موجود ہو۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نظام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نظم و نسق کسی بھی لمحے قیادت کے بحران کا شکار نہ ہو۔