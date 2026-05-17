بھارت میں اقلیتوں پر حملے اور انتہا پسند ہندو جماعت 'آر ایس ایس' کی مغرب میں لابنگ: معاملہ کیا ہے؟
بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور حملوں میں حالیہ عرصے کے دوران اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے درمیان، بھارت کی انتہائی دائیں بازو کی ہندو قوم پرست تنظیم ’راشٹریہ سویم سیوک سنگھ‘ یعنی آر ایس ایس نے امریکا اور دیگر مغربی ممالک کے دورے اور لابنگ شروع کر دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس یہ سب کچھ اپنے عالمی تشخص کو بچانے اور اپنے خلاف ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے کر رہی ہے۔
آئیے اس پورے معاملے کو آسان زبان میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔
راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، جسے اوردو میں قومی رضاکار تنظیم کہا جاتا ہے، عام طور پر صرف ’سَنگھ‘ کہلاتی ہے۔ یہ بھارت کی ایک دائیں بازو کی ہندو قوم پرست تنظیم ہے، جس کی بنیاد 1925 میں ایک ڈاکٹر کیشو بالی رام ہیڈگیوار نے ناگپور میں رکھی تھی۔
یہ تنظیم پورے بھارتی معاشرے میں اسکول، اسپتال، میگزین اور پبلشنگ ہاؤسز چلاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ’ہندوتوا‘ کی سوچ کو فروغ دینا ہے، جو ایک ایسی ’ہندوازم بالادستی‘ کا نظریہ ہے جس کے تحت بھارت کو ایک آئینی سیکولر ملک سے بدل کر ایک باقاعدہ ہندو ملک بنانا ہے۔
آر ایس ایس خود کو ایک ثقافتی اور تہذیبی تحریک کہتی ہے اور اس کے تحت 2500 سے زائد ہندو تنظیموں کا ایک پورا نیٹ ورک کام کرتا ہے جسے ’سنگھ پریوار‘ کہا جاتا ہے۔
آر ایس ایس پر ماضی میں بھارت میں کئی بار پابندی بھی لگائی جا چکی ہے، جس میں 1948 میں لگنے والی وہ پابندی بھی شامل ہے جب اس کے ایک رکن ناتھو رام گوڈسے نے بھارت کے آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا تھا۔
دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر اپوروانند نے اس تنظیم کے نظریات پر بات کرتے ہوئے ’الجزیرہ‘ کو بتایا کہ آر ایس ایس کو ایک فاشسٹ تنظیم کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ آر ایس ایس کے ابتدائی رہنماؤں کی تحریریں دیکھیں تو وہ مسولینی اور ہٹلر سے متاثر نظر آتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں انہوں نے ہٹلر کی پالیسیوں کی تعریف کی کہ کس طرح وہ بھارت میں مسلمانوں اور عیسائیوں سے نمٹنا چاہتے تھے۔
اپوروانند کے مطابق، موجودہ دور میں ان کا اصل ماڈل اسرائیل ہے کیونکہ وہ بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف ویسی ہی پالیسیاں اپنا رہا ہے۔
آر ایس ایس کو بھارت کی موجودہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی نظریاتی ماں یا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔
بی جے پی 1980 میں بنی تھی اور موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خود 1972 سے آر ایس ایس کے باقاعدہ رکن رہے ہیں۔
مودی نے 1987 میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی اور 2014 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے، اور اب وہ تیسری بار ملک کے وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔
اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت اور آر ایس ایس کے نظریات آپس میں گہرے جڑے ہوئے ہیں۔
امریکا میں قائم ایک تحقیقی ادارے ’انڈیا ہیٹ لیب‘ کی رپورٹ کے مطابق، سال 2025 میں بھارت میں مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کے واقعات میں 13 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر واقعات ان ریاستوں میں ہوئے جہاں بی جے پی کی حکومت ہے۔
رپورٹ کے مطابق، 2015 سے اب تک کئی مسلمانوں کو گائے کے گوشت یا گائے کی اسمگلنگ کے الزامات لگا کر ہجوم نے قتل کیا ہے۔
اس کے علاوہ عیسائی برادری کے خلاف بھی نفرت انگیز واقعات 2024 میں 115 سے بڑھ کر 2025 میں 162 تک پہنچ گئے، جو کہ 41 فیصد کا واضح اضافہ ہے۔
عیسائیوں کے گرجا گھروں اور دعائیہ تقاریب پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔
امریکی تھنک ٹینک ’سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ‘ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر راقب حمید نائیک نے زمینی صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ ہم اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم، تشدد، بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گرانے، امتیازی قوانین اور نفرت انگیز تقاریر میں ایک تشویشناک اضافہ دیکھ رہے ہیں۔
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ووٹر لسٹوں کی حالیہ نظرثانی کے ذریعے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔
راقب حمید نائیک نے آر ایس ایس کے رہنماؤں کے بیانات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابالے جو کچھ کہہ رہے ہیں، بشمول اقلیتوں پر ظلم کے انکار کے، وہ زمینی حقائق اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ڈیٹا کے بالکل برعکس ہے۔
اس بین الاقوامی تنقید اور خاص طور پر نومبر میں آنے والی امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی یعنی یو ایس سی آئی آر ایف کی ایک رپورٹ کے بعد، جس میں کہا گیا تھا کہ آر ایس ایس دہائیوں سے اقلیتوں کے خلاف شدید تشدد اور عدم برداشت میں ملوث رہی ہے، آر ایس ایس نے نقصان کے ازالے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔
امریکی کمیشن نے آر ایس ایس اور اس کے رہنماؤں پر ٹارگٹڈ پابندیاں لگانے کی سفارش کی تھی۔ اسی دباؤ کے بعد آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابالے نے نئی دہلی میں غیر ملکی میڈیا کو بتایا کہ وہ امریکا، جرمنی اور برطانیہ کے دورے کر رہے ہیں تاکہ آر ایس ایس کے بارے میں پائے جانے والے غلط فہمیاں دور کر سکیں۔
انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ آر ایس ایس ایک نیم فوجی تنظیم ہے جو ہندو بالادستی کو فروغ دیتی ہے۔
اپنے دوروں کے دوران انہوں نے برطانیہ میں ارکانِ پارلیمنٹ اور تھنک ٹینکس سے ملاقاتیں کیں، امریکا میں مقیم امیر بھارتی برادری اور مختلف اداروں سے بات چیت کی، اور جرمنی میں بھی وہاں کی حکومت کو مشورے دینے والے تھنک ٹینکس سے ملاقاتیں کیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس کے لیے یہ دورے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ اگر امریکا یا یورپ نے ان پر پابندیاں لگا دیں تو ان کا پورا نیٹ ورک تباہ ہو سکتا ہے اور بیرونِ ملک مقیم ہندو برادری سے ملنے والی بھاری فنڈنگ بند ہو سکتی ہے۔
راقب حمید نائیک کے مطابق، آر ایس ایس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے رہنماؤں کو مغرب بھیج کر اس نقصان کا ازالہ کرے اور پابندیوں کے خلاف اپنا ایک بیانیہ پیش کرے۔