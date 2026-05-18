سلہٹ ٹیسٹ: بنگلہ دیش 390 رنز پر ڈھیر، پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا بڑا ہدف
سلہٹ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میں بنگلا دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 390 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی اور پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دے دیا۔ قومی ٹیم نے 2 اوورز ہی کھیلے تھے کہ خراب روشنی کے باعث تیسرے دن کا کھیل قبل از وقت ختم کردیا گیا، پاکستان کل چوتھے روز ہدف کے تعاقب کے لیے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرے گا۔
میچ کے تیسرے روز بنگلا دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 390 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی جب کہ میزبان ٹیم کو پاکستان خلاف 436 رنز کی سبقت حاصل ہے اور یوں پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز درکار ہیں۔
بنگلادیش نے اپنی پہلی اننگز میں 278 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں پاکستان ٹیم 232 رنز پر ڈھیر ہوگئی تھی اور پاکستان کو پہلی اننگز میں 46 رنز کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
بنگلا دیش کی طرف سے کپتان نجم الحسن شانتو اور مشفق الرحیم نے 110 رنز تین وکٹوں کے ساتھ تیسرے دن کے کھیل کا آغاز کیا۔ 115 کے مجموعی اسکور پر بنگلادیش کو چوتھا نقصان اٹھانا پڑا جب نجم الحسن شانتو 15 رنز بناکر خرم شہزاد کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوگئے۔
مشفق الرحیم نے 137 اور لٹن داس نے 69 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، دونوں کے درمیان 123 رنز کی شراکت داری قائم ہوئی۔ مہدی حسن میراز 19، تیج الاسلام 22، تسکین احمد 6، شریف الاسلام 12 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جب کہ ناہید رانا کوئی رن نہ بناسکے۔
پاکستان کی طرف سے خرم شہزاد نے 4، ساجد خان نے 3، حسن علی نے 2 اور محمد عباس نے ایک وکٹ حاصل کی۔
دوسرا روز
دوسرے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنائے تھے۔ محمود حسن جوئے 52، مومن الحق 30 اور تنزید حسن 4 رنز بناکر آؤٹ ہوئے، نجم الحسن شنتو 13 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ خرم شہزاد نے 2 اور محمد عباس نے ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں بنگلادیش کے خلاف 232 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی تھی۔ پاکستان نے 21 رنز بغیر کسی نقصان کے ساتھ دوسرے روز کے کھیل کا آغاز کیا مگر دونوں اوپنرز جلد ہی اپنے وکٹیں گنوا بیٹھے، اذان اویس 13 اور عبداللہ فضل 9 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
کپتان شان مسعود 21 رنز بناکر پویلین لوٹے، بابر اعظم 68 رنز بناکر آؤٹ ہوئے، سعود شکیل 8، سلمان آغا 21 اور محمد رضوان 13 رنز بناسکے جب کہ حسن علی 18، ساجد خان 38 اور خرم شہزاد 10 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جب کہ محمد عباس کوئی رن نہ بناسکے۔
بنگلادیش کی طرف سے ناہید رانا اور تیج الاسلام نے 3، 3 اور تسکین احمد اور مہدی حسن میراز نے 2۔ 2 وکٹیں حاصل کیں۔
پہلا روز
میچ کے پہلے روز بنگلادیش کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 278 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی تھی، لٹن داس نے 126 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔
پاکستان کی طرف سے خرم شہزاد نے 4، محمد عباس نے 3، حسن علی نے 2 اور ساجد خان نے ایک وکٹ حاصل کی۔
پاکستان کی طرف سے اذان اویس اور عبداللہ فضل نے اننگز کا آغاز کیا، پہلے روز کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے 21 رنز بنالیے۔
قبل ازیں قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر بنگلا دیش کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیاں کی گئیں، امام الحق، شاہین آفریدی اور نعمان علی کی جگہ بابر اعظم، خرم شہزاد اور ساجد خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔
واضح رہے کہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بنگلا دیش کو ایک صفر سے برتری حاصل ہے، بنگلادیش نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں 104 رنز سے شکست دی تھی۔