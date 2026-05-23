کوئٹہ میں سی ٹی ڈی کارروائیاں، 9 دہشت گرد ہلاک، 4 اہلکار شہید

پنج پائی اور نوحصار میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 6 اہلکار زخمی بھی ہوئے
mujeeb-ahmed مجیب احمد
شائع 23 مئ 2026 07:09pm
پاکستان

کوئٹہ کے علاقوں پنج پائی اور نوحصار میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے کارروائیاں کرتے ہوئے 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ کارروائیوں کے دوران 4 سی ٹی ڈی اہلکار شہید جبکہ 6 زخمی ہوئے۔

ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقوں پنج پائی اور نوحصار میں خفیہ اطلاع پر کارروائیاں کی گئیں، جہاں دہشت گردوں اور سی ٹی ڈی اہلکاروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

ترجمان نے بتایا کہ کارروائی کے دوران 9 دہشت گرد مارے گئے، جب کہ مقابلے میں 4 سی ٹی ڈی اہلکار شہید ہو گئے۔

سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 6 اہلکار زخمی بھی ہوئے، جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے جب کہ مزید تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔

بلوچستان security forces quetta CTD Counter Terrorism Department (CTD)
