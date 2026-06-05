املی اور ادرک کا فرحت بخش شربت، جو گرمی کو دور بھگا دے
گرمیوں کے موسم میں خود کو تروتازہ رکھنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں املی اور تازہ ادرک سے تیار کردہ شربت ایک ایسا بہترین انتخاب ہے جو نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہے بلکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور ہاضمے کو بہتر بنانے والی خصوصیات سے بھی مالا مال ہے۔
دنیا کے گرم خطوں میں املی سے بنے مشروبات طویل عرصے سے اپنے ٹھنڈے اور تازگی بخش احساس کے لیے مقبول رہے ہیں۔ جب اس میں ادرک شامل کر دی جائے تو اس کا ذائقہ مزید نکھر جاتا ہے اور یہ پینے میں ایک انوکھا مزہ دیتا ہے۔
املی اپنے قدرتی کھٹے ذائقے کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس، پوٹاشیم اور نباتاتی مرکبات سے بھرپور ہوتی ہے۔ دوسری جانب، ادرک میں قدرتی طور پر جنجرول پایا جاتا ہے جو صحت اور نظام ہاضمہ کے لیے انتہائی مفید مانا جاتا ہے۔
ان دونوں اجزا کا امتزاج ایک شاندار صحت بخش مشروب بناتا ہے جسے گرمیوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پر پیا جا سکتا ہے۔ یہ مشروب کم چینی والے صحت بخش مشروبات پسند کرنے والوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔
اس شربت کو تیار کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور اس میں محض پندرہ منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے درج ذیل طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے تین چمچ بغیر بیج کی املی کو دس منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دیں۔
اس کے بعد اسے اچھی طرح مسل کر چھان لیں تاکہ گودا الگ ہو جائے۔
ایک برتن میں املی کا گودا، ایک چمچ کچلا ہوا ادرک اور تین کپ پانی ڈال کر دس سے پندرہ منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں۔
اب اس آمیزے کو چھان کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔
ٹھنڈا ہونے پر اس میں ایک چمچ گڑ یا شہد، آدھا چمچ بھنا ہوا زیرہ پاؤڈر، چوتھائی چمچ کالا نمک اور ایک چمچ لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح ملائیں۔
حسب ضرورت برف اور پودینے کے پتوں سے سجا کر ٹھنڈا ٹھنڈا پیش کریں۔
اس شربت کو مزید صحت بخش اور مزیدار بنانے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
ہمیشہ بغیر بیج والی قدرتی املی کا استعمال کریں۔
ادرک کو اچھی طرح دھو کر چھلکے سمیت استعمال کریں اور پکانے سے پہلے اسے کچل لیں تاکہ اس کا ذائقہ اچھی طرح نکل سکے۔
وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس میں اضافے کے لیے لیموں کا رس اور تازہ پودینہ شامل کریں۔
سفید چینی کی جگہ گڑ کا استعمال صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور فائبر کی مقدار بڑھانے کے لیے تخم ملنگا بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔
اس شربت کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیشہ شیشے کی بوتلوں کا استعمال کریں، یا پھر اسے برف کی کیوبز کی صورت میں جما کر بعد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ مشروب نہ صرف آپ کی پیاس بجھائے گا بلکہ آپ کی صحت کو بھی برقرار رکھے گا۔
اگرچہ یہ مشروب صحت بخش اجزا پر مشتمل ہے، تاہم کسی بھی غذا یا مشروب کو متوازن مقدار میں استعمال کرنا ہی بہتر رہتا ہے۔
گرمیوں میں مناسب پانی پینے اور متوازن خوراک کے ساتھ ایسے قدرتی مشروبات جسم کو تروتازہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔