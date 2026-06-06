اسلام آباد کے نظامِ حکمرانی میں تبدیلی کا منصوبہ شائع 06 جون 2026 11:38am Today Videos Join our Whatsapp Channel Islamabad Governance Reform Plan | 27 Member Assembly Proposal | Smart City Model - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پانی کی بڑھتی ہوئی قلت سے نمٹنے کی تیاری: پاکستان میں 4 بڑے ڈیموں کی تعمیر تیز دینی زندگی اختیار کرنے کے باوجود طلاق ہونے پر سارہ چوہدری کا انکشاف آیت اللہ خامنہ ای پر حملے کے وقت ان کے دفتر میں موجود تھا: عباس عراقچی کا انکشاف پانی کی بڑھتی ہوئی قلت سے نمٹنے کی تیاری: پاکستان میں 4 بڑے ڈیموں کی تعمیر تیز دینی زندگی اختیار کرنے کے باوجود طلاق ہونے پر سارہ چوہدری کا انکشاف آیت اللہ خامنہ ای پر حملے کے وقت ان کے دفتر میں موجود تھا: عباس عراقچی کا انکشاف تازہ ترین ڈرونز اور راڈارز پر امریکی حملوں کے بعد ایران کا کویت اور بحرین پر جوابی وار آن لائن شروع ہونے والی کاکروچ جنتا پارٹی کا پہلا 'آف لائن' احتجاج، سیکڑوں کی تعداد میں جین زی شریک سعودی عرب میں جائیداد کی ملکیت: غیر ملکی کمپنیوں کے لیے اہم شرائط کا اعلان