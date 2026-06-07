نہ فریج، نہ بجلی: مغل بادشاہ گرمیوں میں برف کہاں سے لاتے تھے؟
آج کے دور میں جب تپتی گرمی سے بچنے کے لیے بجلی، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر جیسی سہولیات ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہیں، مغل دور کی تاریخ ایک حیرت انگیز داستان بیان کرتی ہے۔
یہ وہ وقت تھا جب جدید ٹیکنالوجی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، مگر مغل شہنشاہ اپنے محلات میں شدید ترین جولائی کی دوپہروں میں بھی یخ بستہ مشروبات، کلفیاں اور ٹھنڈے پانی وافر مقدار میں نوش فرما رہے ہوتے تھے۔
مغلوں کا یہ نظام محض عیش و عشرت کا مظہر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی بے مثال انتظامی صلاحیت، لاجسٹکس کی مہارت اور سائنسی فہم کا منہ بولتا ثبوت تھا۔
مغل دور میں جب نہ فریج موجود تھے اور نہ ہی بجلی، تب بھی شاہی خاندان گرمی کے موسم میں برف اور ٹھنڈے مشروبات سے لطف اندوز ہوتا تھا۔
مغل حکمرانوں نے برف کو دور دراز پہاڑی علاقوں سے منگوانے، محفوظ رکھنے اور ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے ایک منظم نظام قائم کر رکھا تھا۔
ان کی منصوبہ بندی، انتظامی صلاحیت اور قدرتی وسائل کے دانشمندانہ استعمال کی بدولت شدید گرمی میں بھی محلات میں ٹھنڈک کا اہتمام ممکن بنایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مغل دربار میں ہر موسمِ گرما میں ٹھنڈے شربت، یخ بستہ مٹھائیاں اور دیگر شاہی نعمتیں آسانی سے دستیاب رہتی تھیں۔
شہنشاہ ہمایوں، جلال الدین اکبر اور شاہ جہاں کے ادوار میں گرمیوں کے آغاز سے قبل ہی ایک وسیع مہم شروع کر دی جاتی تھی۔ شاہی دور میں قدرتی برف کی فراہمی کے لیے کشمیر، ہماچل پردیش اور گڑھوال کے برف پوش علاقوں کا انتخاب کیا جاتا تھا
سردیوں کے موسم میں ہزاروں مزدور پہاڑوں پر جا کر برف کے دیو قامت تودے کاٹتے تھے۔ اصل چیلنج ان تودوں کو پگھلائے بغیر سیکڑوں میل دور دہلی، آگرہ اور لاہور جیسے دارالحکومتوں تک پہنچانا تھا۔ اس مقصد کے لیے مغلوں نے ایک تیز رفتار ”پاسبانِ نقل و حمل“ قائم کر رکھا تھا، جس میں گھوڑوں اور کشتیوں کے ذریعے برف کی کھیپ راتوں رات منزلِ مقصود تک پہنچائی جاتی تھی۔
جب یہ برف شاہی شہروں میں پہنچتی، تو اسے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ برف خانوں یا آئس ہاوسز کہی جانے والی خصوصی عمارتوں میں منتقل کر کے محفوظ کردیا جاتا تھا۔
یہ برف خانے زمین کے اندر کئی فٹ گہرائی میں بنائے جاتے تھے۔ ان کی دیواریں اس قدر موٹی ہوتی تھیں کہ باہر کی تپش اور حرارت کو اندر داخل نہیں ہو نے دیتی تھیں۔ یہاں برف کو بھوسہ، کپڑا اور راکھ کی تہوں میں لپیٹ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔
یہ سادہ مگر انتہائی مؤثر طریقہ کار برف کو کئی ماہ تک محفوظ رکھتا تھا، جس کے باعث مئی اور جون کی جھلسا دینے والی گرمی میں بھی برف پگھلنے سے محفوظ رہتی تھی۔
مغل دربار میں برف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ قائم تھا۔ اس محکمے کے سربراہ اور اہلکاروں کو ”آبدار“ کہا جاتا تھا۔
آبداروں کا کام صرف برف کو سنبھالنا نہیں تھا، بلکہ شہنشاہ کے پینے کے پانی کو چوبیس گھنٹے ٹھنڈا رکھنا، شاہی باورچی خانے کو ضرورت کے مطابق برف فراہم کرنا اور بڑی شاہی دعوتوں میں یخ بستہ پکوانوں کا انتظام کرنا انہی کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ تاکہ شاہی خاندان کو گرمی کے موسم میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
مغل انتظامیہ میں آبدار کا عہدہ انتہائی معتبر اور قابلِ اعتماد سمجھا جاتا تھا، کیونکہ شاہی خاندان کے لیے ٹھنڈے مشروبات اور دیگر آسائشوں اور سہولیات کی فراہمی براہِ راست ان کی کارکردگی سے جڑی تھی۔
اس داستان کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ مغل صرف پہاڑی برف پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ شمالی ہندوستان کے میدانی علاقوں میں، جب سردیوں کی راتوں میں درجہ حرارت گرتا، تو وہ ”تھرمل ریڈی ایشن“ کے اصول کے تحت مقامی سطح پر برف تیار کرتے تھے۔
مزدور زمین پر اتھلے گڑھے کھود کر ان میں مٹی کے چھوٹے برتن (کونڈے) رکھتے اور انہیں پانی سے بھر دیتے۔ کھلے آسمان تلے رات بھر کی سردی اور خشک ہوا کے امتزاج سے پانی پر برف کی ایک باریک تہہ جم جاتی تھی۔ سورج کی پہلی کرن پڑنے سے پہلے، آبداروں کی ٹیمیں اس برف کو جمع کر کے زیرِ زمین برف خانوں میں چھپا دیتی تھیں۔
یہ تکنیک اس بات کی عکاس ہے کہ مغل دور کے لوگ جدید سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف ہونے کے باوجود موصلیت اور کولنگ کے سائنسی اصولوں پر مکمل گرفت رکھتے تھے۔ جس کی بدولت فریج، بجلی اور جدید کولنگ سسٹمز نہ ہونے کے باوجود برف تیار اور محفوظ کی جاتی تھی اور اسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
دربار میں برف کا استعمال گلابی شربتوں، پھلوں کے رس، صندل اور کیوڑے کے مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اسی دور میں کلفی کی ابتدائی شکلیں بھی متعارف ہوئیں۔
مغل اشرافیہ کے لیے برف محض پانی کی ایک جمی ہوئی شکل نہیں تھی، بلکہ یہ طاقت، دولت اور بلند سماجی مرتبے کی حتمی علامت تھی۔
دربار میں برف سے ٹھنڈے مشروبات، پھلوں سے تیار شدہ شربت اور مٹھائیاں پیش کی جاتی تھیں۔
شدید گرمیوں میں مغل شہنشاہ اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے وفادار وزراء، امراء اور درباریوں میں پہاڑوں سے لائی گئی برف بطور تحفہ تقسیم کرتے تھے، جسے ایک بہت بڑا شاہی اعزاز سمجھا جاتا تھا۔
مغلوں کا یہ برفانی نظام ثابت کرتا ہے کہ انسانی ذہانت کبھی وسائل کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب ارادے شاہانہ ہوں اور مشاہدہ سائنسی، تو بجلی اور فریج کے بغیر بھی سلطنتوں کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔