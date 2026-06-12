امریکا میں گھاس پر پُراسرار نمبر '8647' نمودار، اس کا مطلب کیا ہے؟
امریکا کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع نیشنل مال کے سبزہ زار پر پراسرار انداز میں بڑی تحریر ”8647“ نمودار ہوئی ہے، جس نے سیاسی اور سکیورٹی حلقوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔
اس واقعے کے بعد وفاقی حکام نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ داخلہ نے اسے توڑ پھوڑ کا عمل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی پارک پولیس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی اور ذمہ دار افراد کا سراغ لگا کر انہیں قانون کے مطابق جوابدہ بنایا جائے گا۔
یہ تحریر رائٹرز کے ایک فوٹوگرافر نے واشنگٹن مونومنٹ کی چوٹی سے دیکھی، جہاں ورلڈ وار ٹو میموریل کے قریب گھاس پر بڑے اعداد نمایاں نظر آ رہے تھے۔ بعد ازاں امریکی پارک پولیس اور نیشنل گارڈ کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کا معائنہ کیا۔ حکام کے مطابق گھاس کے بعض حصے بھورے رنگ میں تبدیل ہو گئے تھے، جس سے اعداد کی شکل بنی ہوئی نظر آ رہی تھی، تاہم ”4“ کا ہندسہ مکمل طور پر واضح نہیں تھا۔
امریکی پارک پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ نشانات کس طریقے سے بنائے گئے۔ ماہرین نے گھاس کے نمونے جمع کر لیے ہیں اور لیبارٹری میں ان کا تجزیہ کیا جا رہا ہے تاکہ رنگ تبدیل ہونے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ تاحال کسی مشتبہ شخص کی شناخت نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی ممکنہ مقدمے کے بارے میں کوئی اعلان کیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ داخلہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر کے خلاف کسی بھی ممکنہ دھمکی کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور امریکی پارک پولیس اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق جوابدہ بنایا جائے گا۔
”8647“ حالیہ برسوں میں ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعض ناقدین احتجاج کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اس میں ”86“ امریکی ریسٹورنٹ انڈسٹری سے نکلنے والی ایک بول چال کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب کسی چیز یا شخص کو ہٹا دینا یا مسترد کرنا سمجھا جاتا ہے، جبکہ ”47“ سے مراد ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کے 47 ویں صدر کے طور پر لیا جاتا ہے۔
دوسری جانب صدر ٹرمپ کے اتحادیوں اور امریکی محکمہ انصاف کے بعض حکام کا مؤقف ہے کہ اس اصطلاح کو صدر کے خلاف تشدد پر اکسانے کے پیغام کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے، اسی لیے اس معاملے کو حساس قرار دے کر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
اس اصطلاح نے اس وقت زیادہ توجہ حاصل کی تھی جب سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی نے سوشل میڈیا پر سمندری سیپیوں سے بنے ”8647“ کے اعداد کی ایک تصویر شیئر کی تھی۔ بعد ازاں وفاقی پراسیکیوٹرز نے اس پوسٹ کو صدر ٹرمپ کے لیے دھمکی قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا، تاہم جیمز کومی نے تصویر ہٹا دی اور کہا کہ ان کا مقصد کسی قسم کی تشدد کی ترغیب دینا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ اظہارِ رائے کی آزادی کی بنیاد پر عدالت میں ان الزامات کو چیلنج کریں گے۔
یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب آئندہ ہفتوں میں نیشنل مال میں امریکا کی آزادی کی 250 ویں سالگرہ کی تقریبات منعقد ہونا ہیں۔ اسی مقام پر 25 جون سے 16 روزہ ”گریٹ امریکن اسٹیٹ فیئر“ بھی شروع ہونے والی ہے۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس علاقے کی تزئین و آرائش میں بھی خصوصی دلچسپی لی ہے، جس میں لنکن میموریل کے قریب واقع ریفلیکٹنگ پول کی مرمت اور رنگ و روغن کا کام بھی شامل ہے۔ اس پس منظر میں نیشنل مال پر سامنے آنے والی ”8647“ کی پراسرار تحریر نے سیاسی اور سکیورٹی حلقوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔