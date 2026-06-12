ورلڈ کپ سے سیالکوٹ کی فٹبال انڈسٹری دوبارہ زندہ

شائع 12 جون 2026 11:32am
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Sialkot Smart Football Industry | FIFA World Cup Official Balls Production Boost - Aaj News
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