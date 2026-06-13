بجٹ کاروبار دوست ہے یا صرف دعویٰ شائع 13 جون 2026 01:46pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Budget 2026-27 | Business Friendly or Public Friendly Budget Debate | Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی تازہ ترین وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں فنانس بل 27-2026 کا حتمی ڈرافٹ جاری، ٹیکسوں کا نیا بوجھ، لگژری اشیا مہنگی امریکی کارروائی کا خدشہ، ایران نے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ سیل کردیا