بجٹ 27-2026: کونسی گاڑیاں مہنگی ہوں گی؟ . شائع 14 جون 2026 10:43am Today Videos Join our Whatsapp Channel Pakistan Budget 2026 | Luxury Car Prices Set to Rise | SUVs & EV Tax Increase Details - Aaj Digital Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی تازہ ترین ٹرمپ اپنی سالگرہ پر ذاتی تشہیر چاہتے ہیں، اتوار کو امن معاہدے پر کوئی دستخط نہیں ہو رہے: پاسدارانِ انقلاب اتوار کو ایران کے ساتھ معاہدہ، آبنائے ہرمز کھل جائے گی: صدر ٹرمپ کا اعلان ایران امریکا معاہدے کی آہٹ؛ اسرائیل میں خوف کی لہر کیوں ہے؟