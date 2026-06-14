ایران امریکا معاہدہ: خوشخبری یا دھوکا؟ شائع 14 جون 2026 10:46am Today Videos Join our Whatsapp Channel Iran US Deal | Good News or Deception? Global Debate on Peace Agreement - | Dus with Imran Sultan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی تازہ ترین امریکا اورا امن معاہدے پر آج دستخط ہوں گے یا نہیں؟ قطر کا ثالثی وفد تہران میں موجود چکوال: سی سی ڈی کی فائرنگ سے آسٹریلوی بچی کی ہلاکت، ڈکیتی کی واردات کنفیوژن میں کیسے بدلی؟ 'یہ سرینڈر کی دستاویز ہے': ایران سے ممکنہ امن معاہدے پر ڈیموکریٹس ٹرمپ پر آگ بگولا