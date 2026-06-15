امن معاہدے کے 14 نکات جاری . ویب ڈیسک شائع 15 جون 2026 02:50pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Iran Peace Agreement 14 Points | Hormuz Strait Opening, Ceasefire Terms & US Talks - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ کتنے کا ہو گیا؟ قومی بچت اسکیموں میں زیادہ منافع کیسے حاصل کریں؟ جانیے 5 آسان طریقے لاٹری میں 3 کروڑ درہم جیتنے والے پہلے خوش نصیب کی شناخت سامنے آگئی تازہ ترین جنیوا میں امریکا-ایران تاریخی معاہدے کی میزبانی پاکستان کرے گا: وزیراعظم پاکستان کرکٹ بورڈ کا سینٹرل کنٹریکٹ میں تبدیلیوں کا اعلان لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کو مکمل طور پر روکا جانا چاہیے: ایرانی وزیر خارجہ