زیادہ انڈے کھانے کی عادت فائدے کے بجائے نقصان کا سبب؟
انڈے ہماری روزمرہ کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہیں جو ناشتے میں ابال کر کھائے جائیں یا سالن اور دیگر کھانوں میں ملا کر، ہر طرح سے پسند کیے جاتے ہیں۔ انڈوں میں بہترین قسم کا پروٹین اور جسم کے لیے ضروری وٹامن جیسے وٹامن اے، ڈی، بی12 اور دیگر ضروری اجزا پائے جاتے ہیں۔
انڈے باقاعدگی سے کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، پیٹ بھرا رہتا ہے اور وزن قابو میں رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہو سکتی ہے اور یہی معاملہ انڈوں کا بھی ہے۔
اگر انڈے ضرورت سے زیادہ کھائے جائیں تو اس سے پیٹ کی خرابیاں اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انڈوں کے درست استعمال، ان کو پکانے کے طریقوں اور موسم کے اثرات کو سمجھ کر ہی ہم اس کی پوری غذائیت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
انڈوں میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب ہم بہت زیادہ مقدار میں انڈے کھاتے ہیں تو ہمارے ہاضمے کے نظام پر اضافی دباؤ پڑتا ہے۔ جب جسم کو پھلوں، سبزیوں اور اناج سے ملنے والے ریشے یعنی فائبر کے بغیر بہت زیادہ پروٹین ملتا ہے تو اس سے پیٹ پھولنے، گیس بننے، تیزابیت اور کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
بعض افراد کو انڈوں سے ہلکی حساسیت یا الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ جس کی وجہ سے انہیں متلی، پیٹ میں درد یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو انڈے کھانے کے بعد اکثر ایسے مسائل کا سامنا ہو تو اسے انڈوں کا استعمال کم کر دینا چاہیے یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔
طبی ماہرین کے مطابق اگر آپ صرف پروٹین کے لیے انڈوں پر ہی بھروسہ کریں گے تو آپ کی خوراک میں دیگر ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا جنہیں دل کا عارضہ ہے، انہیں بھی انڈے کم کھانے چاہئیں۔
یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انڈے کی زردی اور سفیدی دونوں کے فائدے الگ ہیں۔ انڈے کی سفیدی میں خالص پروٹین ہوتا ہے جو پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اور اس میں چربی یا کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا۔
دوسری طرف، انڈے کی زردی میں وٹامن اور کچھ اچھی چربی ہوتی ہے، اس لیے دل کے مریضوں یا ہائی کولیسٹرول کے شکار لوگوں کو اکثر ڈاکٹر صرف سفیدی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ انہیں نقصان بھی نہ ہو اور طاقت بھی مل جائے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن میں کتنے انڈے کھانا محفوظ ہے۔ اس حوالے سے غذائیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تندرست بالغ افراد ایک متوازن خوراک کے حصے کے طور پر ہفتے میں تین سے چار بار روزانہ ایک انڈا سکون سے کھا سکتے ہیں۔
بچوں کے لیے روزانہ ایک انڈا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ ان کی اچھی نشوونما اور طاقت کے لیے بہترین ہے۔ تاہم جن لوگوں کو ہائی کولیسٹرول یا دل کے مسائل ہیں، انہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے مریضوں کوہفتے میں صرف تین انڈوں تک محدود رہنا چاہیے، لیکن حتمی فیصلہ ان کی صحت کی حالت اور ڈاکٹر کے مشورے پر منحصر ہوگا۔
ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈے صرف سردیوں میں کھانے چاہئیں کیونکہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ انڈے ہر موسم میں کھائے جا سکتے ہیں، بشرطیکہ ان کی مقدار کا خیال رکھا جائے۔ گرمیوں میں بھی روزانہ ایک انڈا کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس اسے بہت زیادہ تیل یا گھی میں فرائی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اصل گرمی یا بھاری پن اس تیل کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ انڈے کی وجہ سے۔
انڈوں کو پکانے کا طریقہ اور ان کی صفائی بھی صحت پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ انڈوں کو بہت زیادہ مکھن، ملائی یا پنیر کے ساتھ پکانے سے وہ بھاری ہو جاتے ہیں اور انہیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے انڈوں کو ابال کر، پانی میں پکا کر یا بہت کم تیل میں ہلکا سا فرائی کر کے کھانا زیادہ ہلکا اور صحت بخش رہتا ہے۔
انڈے کو ہمیشہ صحیح طرح ابالنا چاہیے کیونکہ کچا یا ادھ کچا انڈا کھانے سے پیٹ خراب ہونے اور جراثیم جسم میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انڈے کو پانی ابلنے کے بعد کم از کم آٹھ سے دس منٹ تک ابالنا چاہیے تاکہ اس کی زردی اور سفیدی اچھی طرح پک جائیں۔
اس کے علاوہ بازار سے انڈے خریدتے وقت ہمیشہ صاف ستھرے اور بغیر ٹوٹے ہوئے انڈے لیں۔ گھر لا کر انہیں فریج میں رکھیں اور کھانے سے پہلے اچھی طرح دھو لیں تاکہ ان کے چھلکے پر موجود گندگی آپ کے کھانے میں شامل نہ ہو۔
انڈوں کو سبزیوں یا گندم کی روٹی کے ساتھ ملا کر کھانا ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور ایک مکمل غذا فراہم کرتا ہے۔ انڈے یقیناً صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں اعتدال میں رہ کر، صحیح طریقے سے ابال کر یا پکا کر کھایا جائے۔
ماہرین کے مطابق انڈے ایک مفید اور غذائیت سے بھرپورغذا ہیں، لیکن ان کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ متوازن خوراک، مناسب مقدار اور صحت مند طریقے سے پکائے گئے انڈے انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ضرورت سے زیادہ استعمال بعض مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔