سلمان خان کے خلاف بولنے کا دباؤ، اداکار نے فلم 'کالا ہرن' چھوڑ دی
بولی ووڈ اداکار سونو مشرا نے ایک نیا انکشاف کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک نئی اور جھگڑے کا باعث بننے والی فلم ”کالا ہرن“ کو صرف دو دن شوٹنگ کرنے کے بعد کیوں چھوڑ دیا؟
سونو مشرا، جنہوں نے مشہور اسٹار سلمان خان کے ساتھ فلم ”سکندر“ میں بھی کام کیا ہے، کا کہنا ہے کہ اس فلم کے معاہدے میں ایک ایسی شرط لکھی تھی جسے دیکھ کر انہوں نے فلم میں کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فلم سلمان خان کے پرانے کالے ہرن والے معاملے پر بن رہی ہے۔
یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریزیز سے بات کرتے ہوئے اداکار سونو مشرا نے بتایا کہ مجھے فلم کالا ہرن میں مرکزی کردار کی پیشکش ہوئی تھی۔ مجھے سپر اسٹار سلمان خان کا کردار نبھانے کا موقع ملا تھا اور میں اس کے لیے بہت خوش تھا۔ میں نے دو دن تک فلم کی شوٹنگ بھی کر لی تھی۔ لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھنا شروع ہوئی، مجھے اندازہ ہوا کہ فلم بنانے والوں کی نیت کیا ہے۔
سونو مشرا نے الزام لگایا کہ جب دو دن بعد انہیں فلم کی کہانی اور پکا کاغذ یعنی معاہدہ دکھایا گیا تو اس میں یہ شرط لکھی تھی کہ فلم کی تشہیر کے دوران انہیں عام لوگوں اور میڈیا کے سامنے سلمان خان کے خلاف بیانات دینا ہوں گے۔
اداکار نے مزید کہا کہ اس فلم میں سلمان خان کو ایک برے انسان کے طور پر دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ان کے ضمیر نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ کسی کے خلاف اس طرح کی مہم کا حصہ بنیں۔
جب سونو مشرا سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سلمان خان کے ڈر یا فلم انڈسٹری میں ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پیچھے ہٹے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو بالکل رد کر دیا۔
انہوں نے دوسری فلموں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اداکار تو پردے پر ہر طرح کے اچھے برے کردار کرتے ہیں، لیکن کسی کے خلاف جان بوجھ کر بولنا اخلاقی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے یہ فلم کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اصولوں کی خاطر چھوڑی ہے۔
دوسری جانب ”کالا ہرن: دی بیٹل فار لیگیسی“ پہلے ہی کئی تنازعات کا شکار ہو چکی ہے۔ فلم کے پروڈیوسر امیت جانی ہیں جبکہ ہدایت کاری بھارت ایس شریناتے کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق فلم 1998 میں فلم ”ہم ساتھ ساتھ ہیں“ کی شوٹنگ کے دوران سامنے آنے والے کالا ہرن شکار کیس پر مبنی ہے۔
اس سے پہلے ایک اور سینیئر اداکار گووند نام دیو بھی اس فلم سے خود کو الگ کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ فلم کے اہم کردار کو کس طرح غلط روپ میں دکھایا جائے گا۔
دوسری طرف سلمان خان نے فلم بنانے والے امیت جانی کو ایک قانونی نوٹس بھی بھیجا تھا، جسے امیت جانی نے سب کے سامنے پھاڑ دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اب اس نئے انکشاف کے بعد فلم کے گرد تنازع مزید بڑھ گیا ہے۔