سونے کی قیمت میں حیران کُن کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگئی؟

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 43 سینٹ کم ہو کر 4155.5 ڈالرز فی اونس ہو گئ
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 20 جون 2026 02:15pm
کاروبار

گزشتہ روز کی بڑی کمی کے بعد آج عالمی و مقامی گولڈ مارکیٹس میں سونے کی قیمت میں محدود کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 43 روپے کم ہو کر 4 لاکھ 37 ہزار 993 روپے ہو گئی۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرزایسو سی ایشن کے مطابق اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 39 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 74 ہزار 166 روپے ہو گئی۔

اس کےعلاوہ فی تولہ چاندی کی قیمت 16 روپے بڑھکر 6972 روپے ہوگئی۔

دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 43 سینٹ کم ہو کر 4155.5 ڈالرز فی اونس ہو گئی۔

gold world market Gold and Silver Today Gold Rates gold per tola 10 gram gold prices
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین