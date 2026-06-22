ایران امریکا مذاکرات: جے ڈی وینس نئے امریکی صدر بن پائیں گے یا نہیں؟
امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس عالمی سیاست کے اسٹیج پر اپنا سب سے بڑا اور اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ایران کے ساتھ گزشتہ تین ماہ سے جاری جنگ کو مستقل طور پر ختم کرانے کے لیے اپنا سب سے بڑا مذاکرات کار مقرر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو آنے والے وقت میں جے ڈی وینس کے لیے وائٹ ہاؤس یعنی امریکا کا اگلا صدر بننے کا راستہ بھی صاف کر سکتا ہے۔
امریکا اور ایران کے درمیان بدھ کے روز ایک عارضی امن معاہدہ طے پا گیا تھا جس کے تحت فی الحال لڑائی کو روک دیا گیا ہے، لیکن دونوں ملکوں کے اصل اور بڑے جھگڑے ابھی حل ہونا باقی ہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام، اس کی طرف سے دوسرے مسلح گروہوں کی مدد اور سمندری تجارت کا سب سے اہم راستہ یعنی آبنائے ہرمز جیسے بڑے مسائل کا حل نکالنے کے لیے اب ساٹھ دنوں کا وقت طے کیا گیا ہے جس میں دونوں فریق سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔
یہ مذاکرات جہاں اس جنگ میں شامل تمام ملکوں اور پورے مشرقِ وسطیٰ کے لیے بہت نازک ہیں، وہیں جے ڈی وینس کے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے بھی ایک بہت بڑا جوا ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ حال ہی میں جے ڈی وینس کی عیسائیت کے ایک خاص فرقے کلاسیزم میں شامل ہونے کے سفر پر لکھی گئی کتاب ’کمیونین‘ مارکیٹ میں آئی ہے اور وہ اپنی کتاب کی تشہیر کے لیے مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے رہے ہیں، جہاں وہ اپنے مذہبی عقیدے کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ ہونے والی اس ڈیل کے سب سے بڑے حامی کے طور پر بھی سامنے آئے ہیں۔
اسی مہم کے دوران انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک بڑی پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے حتمی امن معاہدے کے لیے امریکی امیدوں کا ذکر کیا اور امریکی تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر سخت ترین تنقید بھی کی، جبکہ اگلے الیکشن میں صدر بننے کے سوال کو ہنسی میں اڑا دیا۔
جے ڈی وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ”اگر ایرانیوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو ان کا فوجی اور ایٹمی پروگرام اب بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے اپنا رویہ بدل لیا تو مشرقِ وسطیٰ کے ساتھ ان کے تعلقات بالکل بدل جائیں گے اور پورے خطے کا ایران کے عوام کے ساتھ ایک نیا اور شاندار رشتہ قائم ہو جائے گا۔“
ان کی اپنی پارٹی ’ریپبلکن‘ کے بڑے لیڈروں نے بھی جے ڈی وینس کے اس نئے اور بڑے کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔
خارجہ امور کے ماہر اور سینیٹر لنڈسے گراہم نے جے ڈی وینس کو اس امن معاہدے کا معمار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ”نائب صدر کو چاہیے کہ وہ اس حتمی معاہدے کو منظوری کے لیے امریکی سینیٹ کے سامنے پیش کریں۔“
دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پورے معاملے پر اپنے روایتی انداز میں مذاق کرتے ہوئے بدھ کے روز فرانس میں ہونے والے جی سیون اجلاس کی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ”اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو گیا تو اس کا سارا کریڈٹ میں خود لے لوں گا۔ لیکن اگر یہ کام خراب ہو گیا اور ناکامی ہوئی تو میں اس کا سارا ملبہ جے ڈی وینس پر ڈال دوں گا۔“
جے ڈی وینس کے دفتر کے نمائندوں نے اس رپورٹ پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے فی الحال انکار کیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے الیکشن کے دوران عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ چیزوں کی قیمتیں کم کریں گے اور مشرقِ وسطیٰ میں لگی کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں کو روکیں گے۔ لیکن اس کے برعکس امریکا میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اٹھائیس فروری کو ایران پر حملے بھی کیے۔
اب ان کی اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے مہنگائی کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایران کو بہت بڑی رعایتیں دے دی ہیں۔
اگرچہ ٹرمپ اس عارضی معاہدے کو اپنی بہت بڑی فوجی اور سفارتی جیت قرار دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایران کی حکومت اپنی جگہ قائم ہے، اس کے پاس خطرناک میزائل اور ایٹمی مواد کا بڑا ذخیرہ اب بھی موجود ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں جیسے لبنان کی حزب اللہ کی مسلسل مدد بھی کر رہا ہے۔
ایسے حالات میں جے ڈی وینس کو ایک طرف تو صدر ٹرمپ کے فیصلوں کا دفاع کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری طرف وہ ٹرمپ کی گرتی ہوئی مقبولیت سے اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔
انہوں نے جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ”امریکا کے صدر پر تھوڑا بھروسہ رکھیں۔ یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ وہ امریکی عوام کے لیے کوئی برا معاہدہ کریں گے۔“
اس سے پہلے انہوں نے مشہور میڈیا ہوسٹ میگن کیلی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران جنگ کے اس امن عمل میں اس لیے شامل رہے کیونکہ اس پورے معاملے سے پیچھے ہٹ جانا سیاست کا ایک بہت ہی غیر سنجیدہ طریقہ کار ہوتا۔
انہوں نے جنگ کے حامی ساتھیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ”کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ امریکا اس وقت تک حملے جاری رکھے جب تک کہ آخری بم نہ گر جائے یا ہر ایک ایرانی نہ مارا جائے۔“
جے ڈی وینس شروع ہی سے جنگ کو مزید بڑھانے کے سخت خلاف رہے ہیں اور وہ امریکی فوج کو دنیا بھر کی جنگوں سے دور رکھنے والے گروہ کے بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں۔ تاہم، ہر کوئی ان کے اس کام سے خوش نہیں ہے۔
دائیں بازو کے مشہور میڈیا اینکر بین شاپیرو نے فاکس نیوز پر بات کرتے ہوئے کڑی تنقید کی اور کہا کہ ”میری رائے میں، نائب صدر جو اس پورے پروجیکٹ کے سب سے بڑے مذاکرات کار ہیں، انہوں نے صدر ٹرمپ کی اچھی خدمت نہیں کی ہے۔“
ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ملک کے اصل وزیرِ خارجہ مارکو روبیو کے بجائے نائب صدر جے ڈی وینس کو اس تاریخی معاہدے کا اہم چہرہ بنا کر سامنے پیش کیا ہے، جس سے حکومت کے اندر کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔
تاہم، امریکی وزارتِ خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگٹ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”وزیرِ خارجہ مارکو روبیو اور پوری حکومت صدر ٹرمپ کے پیچھے مضبوطی سے کھڑی ہے۔“
وائٹ ہاؤس کے ایک بڑے افسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ ٹرمپ کی ٹیم میں سے کسی ایک بندے نے بھی اس عارضی امن معاہدے کی مخالفت نہیں کی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ مارکو روبیو کو بھی 2028 کے صدارتی الیکشن کے لیے ایک بڑا امیدوار دیکھا جا رہا ہے، اگرچہ ابھی تک نہ تو انہوں نے اور نہ ہی جے ڈی وینس نے کھل کر صدر بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔
رائٹرز کے مطابق، وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا اپنے وزیروں کو اس طرح ایک دوسرے کے سامنے لاکر کھڑا کرنا ان کا پرانا انداز ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ”یہ اتار چڑھاؤ لوگوں کو چکرا دیتا ہے، لیکن ٹرمپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اصل میں اس وقت لائیو سب کا امتحان لے رہے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔“
اس سب کے دوران جے ڈی وینس اپنی کتاب کی تشہیر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ جب منگل کے روز ایک ٹی وی شو میں ان سے ایران کی جنگ، امیگریشن اور انسانی حقوق پر سخت سوالات کیے گئے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ”آئیں اب ذرا میری کتاب پر بات کرتے ہیں، میں یہاں اپنی کتابیں بیچنے آیا ہوں۔“