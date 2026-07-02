Lahore School Roof Collapse | Officials Suspended | FIR Registered - Aaj News

Lahore School Roof Collapse | Officials Suspended | FIR Registered - Aaj News
Published 02 Jul, 2026 05:50pm
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Lahore School Roof Collapse | Officials Suspended | FIR Registered - Aaj News
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