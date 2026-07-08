Pakistan Stock Market Crash | KSE-100 Index Falls 5,000 Points - Aaj News

Pakistan Stock Market Crash | KSE-100 Index Falls 5,000 Points - Aaj News
Published 08 Jul, 2026 03:20pm
ویڈیوز
Pakistan Stock Market Crash | KSE-100 Index Falls 5,000 Points - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین