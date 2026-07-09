Rawalpindi Karachi Divide | Former FBR Chairman Statement | Karachi Issues Pakistan - Aaj News
Rawalpindi Karachi Divide | Former FBR Chairman Statement | Karachi Issues Pakistan - Aaj News
مزید خبریں
Shabbar Zaidi Proposes Delhi-Style Mass Transit System for Karachi - News Insight with Amir Zia
Field Marshal Asim Munir statement | Ayatollah Khamenei Funeral | - 12AM HEADLINES | 09 JULY 2026
Shabbar Zaidi Criticism Sindh | Federal & Sindh Govt Under Fire - Aaj News
Shabbar Zaidi BRT LRT Criticism | Karachi Transport Projects Controversy - Aaj News
Shabbar Zaidi Rawalpindi Karachi Statement | Pakistan Governance Crisis - Aaj News
Shabbar Zaidi Charge Sheet Karachi | Karachi Deprivation Exposed | Pakistan Political - Aaj News
مقبول ترین