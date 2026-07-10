ایران کے متعدد شہروں میں یکے بعد دیگرے دھماکے
ایران کے جنوب مشرقی علاقوں میں جمعرات کو متعدد دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بوشہر، بندر عباس، چغادک اور کنارک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تاہم فوری طور پر ان واقعات کی وجوہات، ممکنہ نقصانات یا جانی نقصان کے بارے میں کوئی سرکاری تفصیل جاری نہیں کی گئی۔
ایران کے مختلف شہروں میں جمعرات کو یکے بعد دیگرے دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتِ حال پر تشویش میں اضافہ ہوگیا ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے ’سی این این‘ اور قطر کے نشریاتی ادارے ’الجزیرہ‘ نے ایرانی خبر رساں ادارے ’مہر نیوز‘ کے حوالے سے بتایا کہ جنوبی صوبے بوشہر میں واقع ایران کے ایٹمی پلانٹ کے اطراف اور قریبی شہر چغادک میں دو دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
رپورٹ میں دھماکوں کی نوعیت، ممکنہ نقصانات یا جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔
اسی دوران مہر نیوز نے اطلاع دی کہ بندر عباس کے رہائشیوں نے بھی کئی دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاع دی ہے۔ بندر عباس ایران کی اہم بندرگاہوں میں شمار ہوتا ہے اور خلیج فارس میں تجارتی اور عسکری سرگرمیوں کے حوالے سے اہم حیثیت رکھتا ہے۔
بعد ازاں ایرانی میڈیا نے صوبہ سیستان و بلوچستان کے ساحلی شہر کنارک میں بھی تین دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی خبر دی۔ کنارک خلیج عمان کے ساحل پر واقع ایک اہم بندرگاہی شہر ہے اور ایران کی مکران ساحلی پٹی میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔
دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا اور بعض غیر مصدقہ ذرائع پر مختلف دعوے سامنے آئے، تاہم ایرانی حکام نے تاحال ان واقعات کی وجوہات یا نوعیت کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔
یاد رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران ایران اور امریکا کے درمیان فوجی تناؤ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز، خلیج عمان اور خلیج فارس کے اطراف سیکیورٹی صورتحال عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔