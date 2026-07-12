US bombs Iranian port cities as IRGC closes Strait of Hormuz | 08PM HEADLINES | 12 JULY 2026

US bombs Iranian port cities as IRGC closes Strait of Hormuz | 08PM HEADLINES | 12 JULY 2026
Published 12 Jul, 2026 08:15pm
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US bombs Iranian port cities as IRGC closes Strait of Hormuz | 08PM HEADLINES | 12 JULY 2026
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