Karachi Flour Price Reduced | Ex-Mill Rate Drops to 125 PKR | Relief for Citizens - Aaj News

Karachi Flour Price Reduced | Ex-Mill Rate Drops to 125 PKR | Relief for Citizens - Aaj News
Published 12 Jul, 2026 11:05pm
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Karachi Flour Price Reduced | Ex-Mill Rate Drops to 125 PKR | Relief for Citizens - Aaj News
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