Peshawar Food Prices Surge | Ghee Cooking Oil Rs600/kg | Inflation Crisis Pakistan - Aaj News

Peshawar Food Prices Surge | Ghee Cooking Oil Rs600/kg | Inflation Crisis Pakistan - Aaj News
Published 12 Jul, 2026 11:15pm
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Peshawar Food Prices Surge | Ghee Cooking Oil Rs600/kg | Inflation Crisis Pakistan - Aaj News
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