Gilgit Baltistan Flood Crisis | Diamer Cloudburst & Glacier Melt | Roads Cut Off - Aaj News

Gilgit Baltistan Flood Crisis | Diamer Cloudburst & Glacier Melt | Roads Cut Off - Aaj News
Published 12 Jul, 2026 11:25pm
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Gilgit Baltistan Flood Crisis | Diamer Cloudburst & Glacier Melt | Roads Cut Off - Aaj News
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