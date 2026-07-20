اسپین فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فاتح

.
ویب ڈیسک
شائع 20 جولائ 2026 10:49am
Sidebar

19 جولائی 2026 کو نیویارک نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز اور تاریخی فائنل میں اسپین نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارجنٹائن کو 0-1 سے شکست دے کر عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان بظاہر کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا، جہاں دونوں ٹیموں نے بہترین دفاعی حکمتِ عملی کے ساتھ ایک دوسرے پر حملے کیے، تاہم اسپین نے میچ کے اہم لمحے میں فیصل کن گول داغ کر فتح اپنے نام کرلی۔ ارجنٹائن کی ٹیم نے آخری منٹوں تک میچ میں واپسی کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسپین کا دفاع ناقابلِ تسخیر ثابت ہوا اور یوں اسپین کی ٹیم ایک بار پھر دنیا کی بہترین فٹ بال ٹیم بن کر ابھری ہے۔

Messi Fifa Worldcup 2026 Lamine Yamal KylianMbappe WorldCup Final Spain Wins Spain Vs Argentina Champions 2026 Rodri
مقبول ترین
تازہ ترین