Iran Interior Minister Pakistan Visit | Mohsin Naqvi Welcome | Diplomatic Talks - Aaj News

Iran Interior Minister Pakistan Visit | Mohsin Naqvi Welcome | Diplomatic Talks - Aaj News
Published 20 Jul, 2026 11:35pm
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Iran Interior Minister Pakistan Visit | Mohsin Naqvi Welcome | Diplomatic Talks - Aaj News
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