Heavy Rain and Flash Floods Cause Widespread Damage in Khyber Pakhtunkhwa - Aaj News

Heavy Rain and Flash Floods Cause Widespread Damage in Khyber Pakhtunkhwa - Aaj News
Published 21 Jul, 2026 12:00pm
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Heavy Rain and Flash Floods Cause Widespread Damage in Khyber Pakhtunkhwa - Aaj News
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