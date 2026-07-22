Trump Administration Seeks $87 Billion for Iran War | US Senate Briefing - Aaj News

Trump Administration Seeks $87 Billion for Iran War | US Senate Briefing - Aaj News
Published 22 Jul, 2026 12:00pm
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Trump Administration Seeks $87 Billion for Iran War | US Senate Briefing - Aaj News
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