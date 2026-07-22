برطانیہ میں وزیراعظم بدلتے ہی گاڑیاں کیوں بدل جاتی ہیں؟

شائع 22 جولائ 2026 12:45pm
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UK Prime Minister Ceremony | Buckingham Palace Tradition Power Transfer Scene - Aaj News
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